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Лучшие педагоги Москвы провели мастер-классы для пермских учителей

29 Марта 2017 11:32
Пермские педагоги берут на вооружение эксперименты от столичного учителя. Конспектируют и выходят к доске, ведь перед ними человек, у которого хочется учиться. Авиационный инженер-испытатель Юрий Бобринёв пришел работать в образование и стал одним из лучших.
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Почетные педагоги России делятся опытом преподавания физики и химии. Мастер-классы в регионах проходят при поддержке компании "Сибур". Проект называется "Я люблю науку".

Зинаида БЕЛЫХ, директор лицея № 2:

- "Сибур" уже в течение нескольких лет ведет очень серьезную работу со школьниками старших классов. В основном по привлечению детей к профессии химической промышленности. И если 2 года назад у них был бренд "Я люблю химию!", то теперь "Сибур" с этого года расширил и проводит теперь под брендом "Я люблю науку!".

Программа "Я люблю науку" разработана журналом "Химия в школе". Ассоциацией учителей и преподавателей химии, а также межрегиональным клубом "Учитель года России". В Пермском крае мастер-классы посетили более 200 человек - не только педагоги, но и школьники.

Людмила ЛЕВИНА, председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии:

- Ваши дети - потрясли! У нас физика была на таком уровне! Там была жесточайшая математика, сильнейшая физика, просто смертельная физика, они всё делали хай-класс! Поэтому мы просто аплодировали учителям, которые подготовили таких ребят.

Подобные встречи уже прошли в Тобольске, Томске, Нижневартовске и Дзержинске. После Перми ведущие педагоги посетят Ноябрьск. Таким образом, проект "Я люблю науку" охватит все регионы, где присутствует компания "Сибур".

Мария ЖЕЛЕЗНОВА, учитель химии школы № 91:

- Это можно принимать как курсы повышения квалификации для педагогов с любым стажем. Как для молодого педагога, так и для стажиста, потому что это увлекательный мастер-класс!

"Я люблю науку" - часть благотворительной программы "Сибура" "Формула хороших дел". Проект решает сразу несколько задач: не только обучает, но и вовлекает в учебный процесс. После - многие учителя признаются: заново влюбились в свой предмет.
Метки: Учитель Москва Сибур Я люблю науку
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