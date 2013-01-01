Курение и наказание: как быть с курильщиками в подъезде

Данил МАЛЬЦЕВ:



- Приходится уже более такими грубыми методами выпроваживать, бывает, применяем физическую силу. Сосед уже жалуется, что у него кашляют дети постоянно. Скорее всего, всему виной - этот дым.



Жители дома 86 по ул. Ким по отношению к нерадивым курильщикам применение физической силы не пропагандируют. На одном из этажей они сделали надпись "Пожалуйста, не курите! Вонь же!". Написали красной помадой. Скорее всего для того, чтобы было заметно всем жильцам!



Аналогичные просьбы активисты разместили на всех этажах своего подъезда... И пожалели - признаётся Мария МУХАЧЁВА: "родными стенами пожертвовали, а воздух всё равно продолжают портить".



Мария МУХАЧЁВА, жительница дома №86 по ул. Ким:



- В квартирах пахнет сигаретным дымом. Молодёжь заходит, курит, когда домофон сломался. Поэтому, отчаявшись, жители написали.



Вот только от применения подобных методов сотрудники правоохранительных органов всё же советуют воздерживаться. Ведь так ненароком можно и самим оказаться правонарушителями. Куда более действенной будет поимка преступника с поличным. Для этого нужно вызвать полицию или участкового. Последний, согласно антитабачному закону от 2013 года, будет обязан наказать курильщика рублём.



Мария ОВЧИННИКОВА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Санкцией статьи предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 500 до 1500 рублей. В случае, если административное нарушение допущено на детской площадке, то штраф составит до 3000 рублей.



Впрочем, доказать причастность лица к правонарушению может свидетель или видеозапись, которую разрешается приложить к заявлению в полицию. Однако говорить о том, что действующее законодательство полностью перекрывает воздух, а точнее, дым, курильщикам, не приходится. Выход - есть.



Мартин МАРТИРОСЯН, юрист:



- Можно оборудовать специальные комнаты, которые будут специально оборудованы вытяжкой. При желании можно на территории многоквартирного дома оборудовать такое помещение. Для этого нужно провести собрание жильцов. Соответственно, нужно, чтобы собралось больше 50% голосов.



При этом устраивать такие комнаты в подвалах и на чердаках закон строго запрещает! А если подходящего помещения для курилки в вашем доме нет, то готовьтесь к тому, что нужно будет попотеть всякий раз, когда соберётесь вдохнуть аромат табака. Ведь придётся одеться, спуститься на улицу и постараться найти место подальше от детской площадки и входа в подъезд.