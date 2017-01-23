Купи здоровье: как не стать жертвой интернет-мошенников

Как выяснилось, институт не занимается никакой продажей.



Валерий ЗАВОЙКИН, заведующий клиническим отделением медицинской паразитологии и тропической медицины:



- В последнее время из нашего института никаких препаратов не выходило. И они небыли утверждены Минздравом, а иначе они могли бы использоваться. Нет таких лекарственных препаратов противопаразитарных, которые были бы изобретены нашим институтом. Более того, если бы они были изобретены кем-то еще, то существуют нормы, когда разрешается этот препарат. Проходят клинические испытания этого препарата. И мимо нас это пройти никак не могло. Поэтому это все обман.



Несмотря на качественную копию сайта министерства здравоохранения и ссылки на специалистов, чуда не вышло. Не излечимся мы от паразитов так просто, во всяком случае, в ближайшее время. А не попасться на все эти удочки - не так уж и сложно. Первое на что нужно обратить внимание - это сам сайт. Копию можно создать меньше чем за 2 часа.



Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО, программист:



- В первую очередь нужно смотреть на адрес домена в поисковой строке. Чтобы никаких незнакомых символов, букв. Очень часто подменяют буквы. Могут написать три "С", вместо двух, либо подменить букву "Д" на "Т". Нужно обращать внимание на то, как сама сделана страница. На правописание, на форму обратной связи. При поиске лучше выбирать то, что выдается при первой выдаче. И там тоже могут быть проблемы, нужно всегда смотреть, пройтись по меню сайта, посмотреть, куда ведут ссылки остальные. Не перенаправляются ли куда-то.



Также большинство сайтов имеют статус надежности, который обозначается замком в строке браузера. Это некий знак качества сайта. А еще легче, зайти на сайт Минздрава, выбрать раздел - государственный реестр лекарственных средств, где можно найти всю интересующую вас информацию о препарате. Особенно о том, существует ли он вообще.