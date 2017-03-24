Куда сходить с ребенком на весенних каникулах в Перми

Провести время с пользой можно в театрах. Здесь на протяжении всех каникулярных дней ждут как детей, так и взрослых. Для гостей интересные спектакли и постановки. Приобрести новые знания можно и в музеях Перми.



Анна ИВАНЬКО, специалист по связям с общественностью "Пермская государственная художественная галерея"



- У нас работает специализированная выставка "Медвежьи истории". Выставка содержит скульптуры современных художников, живопись, графику, а также видео инсталляция. В течение каникулярного времени у нас работают детские образовательные программы.



Интересную познавательную программу предлагает для школьников и краеведческий музей. В каждом филиале разные выставки. На выставке "Соседи" представлены десятки видов птиц, хорьки, белки и даже лиса. Только вот найти ее получается не у всех, говорят сотрудники музея. Чтобы научная экскурсия была для детей интересной игрой, лису спрятали в норку.



Приятным бонусом станет бесплатный проходной билет в любой музей города для молодежи до 18 лет. Такая акция действует с начала 2013 года. К слову, экскурсии платные. За символическую стоимость можно посетить контактный зоопарк и покормить зверей.



Также во время весеннего уик-энда, а именно с 27-31 марта пермские школьники 7-11 классов смогут поучаствовать в фестивале «Психологические каникулы». Для учащихся будут организованы тренинги и танцевальные марафоны, на которых ребята смогут узнать свою профессиональную направленность. Для участия необходимо отправить заявку до 24 марта. Более подробную информацию можно узнать по телефону 270-01-85.