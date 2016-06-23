Кто получит президентскую стипендию в 2017 году?

Министерство образования и науки уже распределило квоты на денежное поощрение среди тех, кто будет двигать вперед нашу экономику. Для учащихся вузов размер президентской стипендии в 2017-ом году составит 7000 рублей. Аспиранты могут рассчитывать на 14 тысяч рублей в месяц.



Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:



- Обычно в пределах 20-30 человек ребят, которые попадают под действие данных приоритетных направлений, могут получать такую стипендию. Все, что связано с математикой, информатикой, в Пермском крае это очень развито, мы тут в лидерах, у нас победители всемирных олимпиад, это приборостроение, двигатели летательных аппаратов. Все, что связано с техническими дисциплинами.



Всего в опубликованном списке обозначено 10 приоритетных направлений. Среди них фармация, медицинская биохимия, двигатели летательных аппаратов, приборостроение, кораблестроение, океанотехника, материаловедение, криогенная техника и ядерная энергетика. Также успешные студенты могут претендовать на губернаторскую стипендию. Ее размер составляет 5750 рублей.