Кто поедет на целину?
20 Февраля 2017 14:00
Все они хотя бы раз побывали на "целине" - именно так студенты называют трудовую смену. В одном кругу - проводники, строители, механизаторы. Летом этих ребят вместе не собрать - сразу после сессии они разъезжаются по всей стране.
Виталий МАЛЬЦЕВ, командир студенческого сельскохозяйственного отряда "Таурус":
- Наш отряд занимается конкретно работой на крупных животноводческих предприятиях. В прошлом году наши студенты выезжали на 2 всероссийских... студенческих отряда, которые располагаются в Ярославской области, а также Воронежской. Ребята работали помощниками ветеринаров, также зоотехников, работали механизаторами машинного доения.
Сегодня в Прикамье - 70 отрядов. Животноводческий появился в Перми относительно недавно, а вот проводники-студенты не прекращают работать с основания - с 1971 года. Свои традиции ребята не забывают.
Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:
- Всегда хотелось примерить форму бойца. Честно скажу, когда на груди столько наград, чувствуешь себя участником военного парада. У этих ребят и звание есть.
Правда, студенты в зеленых бойцовках - люди скромные. Больше половины значков носят на изнаночной стороне. Все это подарки от друзей, а их за смену появляется немало.
Алексей ЗЕНКОВ, и.о. руководителя сельскохозяйственного направления Пермского регионального отделения МООО "РСО":
- В этом году я отработал свою целину, самую длинную, я был 5 месяцев. В автономной республике Крым. Был мастером всероссийского сводного отряды "Крым-2016". Бойцы студотрядов занимались сбором фруктов: черешня, персик, нектарин, яблоко и груша.
О том, что 17 февраля - День российский студенческих отрядов сегодня знает каждый учащийся вуза. В течение недели ребята проводили встречи со сверстниками и вели прием новых бойцов.
Алексей БЛЮМИН, командир Пермского РО МООО "РСО":
- Это возможность самореализации. Это обретение новых навыков. Строители, заканчивая учебное заведение, имеют на руках 4-5 рабочих специальностей, потому что мы проводим школу строителей, обучаем вожатых, механизаторов.
В свой праздник ветераны и молодые участники движения принимают поздравления. Благодарности и дипломы вручает глава города Дмитрий Самойлов.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:
- Как отряды были силой, так они силой и остались. С этим я вас и поздравляю, прежде всего! Сила добрая, сила, которая привела к тому, что президент РФ Владимир Владимирович Путин в 2015 году учредил государственный праздник. А это не часто в новейшей российской истории бывает. День российский студенческих отрядов!
Участники студенческих отрядов недаром называются бойцы. Они направляются туда, где не хватает рабочих рук. Для многих это возможность увидеть страну и получить первую в жизни зарплату.
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