Кто поедет на целину?

Виталий МАЛЬЦЕВ, командир студенческого сельскохозяйственного отряда "Таурус":



- Наш отряд занимается конкретно работой на крупных животноводческих предприятиях. В прошлом году наши студенты выезжали на 2 всероссийских... студенческих отряда, которые располагаются в Ярославской области, а также Воронежской. Ребята работали помощниками ветеринаров, также зоотехников, работали механизаторами машинного доения.



Сегодня в Прикамье - 70 отрядов. Животноводческий появился в Перми относительно недавно, а вот проводники-студенты не прекращают работать с основания - с 1971 года. Свои традиции ребята не забывают.



Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- Всегда хотелось примерить форму бойца. Честно скажу, когда на груди столько наград, чувствуешь себя участником военного парада. У этих ребят и звание есть.



Правда, студенты в зеленых бойцовках - люди скромные. Больше половины значков носят на изнаночной стороне. Все это подарки от друзей, а их за смену появляется немало.



Алексей ЗЕНКОВ, и.о. руководителя сельскохозяйственного направления Пермского регионального отделения МООО "РСО":



- В этом году я отработал свою целину, самую длинную, я был 5 месяцев. В автономной республике Крым. Был мастером всероссийского сводного отряды "Крым-2016". Бойцы студотрядов занимались сбором фруктов: черешня, персик, нектарин, яблоко и груша.



О том, что 17 февраля - День российский студенческих отрядов сегодня знает каждый учащийся вуза. В течение недели ребята проводили встречи со сверстниками и вели прием новых бойцов.



Алексей БЛЮМИН, командир Пермского РО МООО "РСО":



- Это возможность самореализации. Это обретение новых навыков. Строители, заканчивая учебное заведение, имеют на руках 4-5 рабочих специальностей, потому что мы проводим школу строителей, обучаем вожатых, механизаторов.



В свой праздник ветераны и молодые участники движения принимают поздравления. Благодарности и дипломы вручает глава города Дмитрий Самойлов.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Как отряды были силой, так они силой и остались. С этим я вас и поздравляю, прежде всего! Сила добрая, сила, которая привела к тому, что президент РФ Владимир Владимирович Путин в 2015 году учредил государственный праздник. А это не часто в новейшей российской истории бывает. День российский студенческих отрядов!



Участники студенческих отрядов недаром называются бойцы. Они направляются туда, где не хватает рабочих рук. Для многих это возможность увидеть страну и получить первую в жизни зарплату.