Кто и когда работает в новогодние праздники в Перми
30 Декабря 16:00
На страже здоровья работники неотложной медицинской помощи будут все праздничные дни. Вызовы принимаются с 8 до 23 часов.
Последний рабочий день поликлиник в уходящем году - 31 декабря. Дежурные приёмы будут организованы по режиму субботы. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января большинство районных больниц не работает. Во время каникул врачи выйдут на работу лишь 3 и 6 января.
Наталья ТИМОФЕЕВА, главный специалист организации помощи взрослого населения Управления организации помощи взрослого населения министерства здравоохранения Пермского края:
- В ряде амбулаторно-поликлинических учреждений по решению главных врачей организован дежурный прием в течение всей первой новогодней недели: 2, 3, 4, 5 и 6 января. Поэтому просим жителей Пермского края уточнить график работы поликлиники, к которой вы прикреплены, заранее - по телефону или в самом учреждении на информационном стенде.
Пермяки, пришедшие в новогоднюю ночь на эспланаду, смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет курсировать 1 января с 01:00 до 04:00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы №5 и трамваи маршрута №11. Проезд будет бесплатным.
Отправление общественного транспорта с конечных остановок 31 декабря прекращается в 22-00. Но всего лишь на 3 часа. Потому что уже 1 января с часу до 4 утра будут курсировать автобусы маршрутов №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, а также 5-й троллейбус и 11-й трамвай. В связи с перекрытием движения в районе эспланады транспорт будет следовать через улицы Борчанинова и Крисанова.
Илья ДЕНИСОВ, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:
- Ночью транспорт поедет бесплатно. Это подарок жителям города от администрации города Перми. А с 1 числа мы начинаем работать в графике выходного дня. Естественно выход транспорта - чуть позже. И также последний рейс делается чуть раньше.
А те, кому необходимо организовать самостоятельную транспортировку для вещей или писем, не смогут это сделать 1, 2 и 7 января. Остальные дни для "Почты России" считаются рабочими.
Ефим ГУМНИЦКИЙ, директор УФПС Пермского края:
- 31-го - предпраздничный день и 6-го - на час короче. Остальное по режиму работы - как в будние дни. Поэтому вы можете прийти на почту между праздниками заплатить платежи. А с другой стороны, у нас есть традиция отмечать старый Новый год. Можете ещё успеть отправить отправления и ваши родные их получат.
Клиенты крупнейшего банка страны 1, 2, 3, 7 и 8 января обслуживаться не будут. В эти дни пермяки смогут лишь воспользоваться банкоматами.
Небольшая часть продуктовых супермаркетов на территории города начнёт работать уже в первый день 2017-го с самого утра. А вот клиенты крупнейшего банка страны 1, 2, 3, 7 и 8 января обслуживаться не будут. В эти дни пермяки смогут лишь воспользоваться банкоматами.
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