Кто и когда работает в новогодние праздники в Перми

Последний рабочий день поликлиник в уходящем году - 31 декабря. Дежурные приёмы будут организованы по режиму субботы. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января большинство районных больниц не работает. Во время каникул врачи выйдут на работу лишь 3 и 6 января.



Наталья ТИМОФЕЕВА, главный специалист организации помощи взрослого населения Управления организации помощи взрослого населения министерства здравоохранения Пермского края:



- В ряде амбулаторно-поликлинических учреждений по решению главных врачей организован дежурный прием в течение всей первой новогодней недели: 2, 3, 4, 5 и 6 января. Поэтому просим жителей Пермского края уточнить график работы поликлиники, к которой вы прикреплены, заранее - по телефону или в самом учреждении на информационном стенде.



Пермяки, пришедшие в новогоднюю ночь на эспланаду, смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет курсировать 1 января с 01:00 до 04:00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы №5 и трамваи маршрута №11. Проезд будет бесплатным.



Отправление общественного транспорта с конечных остановок 31 декабря прекращается в 22-00. Но всего лишь на 3 часа. Потому что уже 1 января с часу до 4 утра будут курсировать автобусы маршрутов №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, а также 5-й троллейбус и 11-й трамвай. В связи с перекрытием движения в районе эспланады транспорт будет следовать через улицы Борчанинова и Крисанова.



Илья ДЕНИСОВ, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:



- Ночью транспорт поедет бесплатно. Это подарок жителям города от администрации города Перми. А с 1 числа мы начинаем работать в графике выходного дня. Естественно выход транспорта - чуть позже. И также последний рейс делается чуть раньше.



А те, кому необходимо организовать самостоятельную транспортировку для вещей или писем, не смогут это сделать 1, 2 и 7 января. Остальные дни для "Почты России" считаются рабочими.



Ефим ГУМНИЦКИЙ, директор УФПС Пермского края:



- 31-го - предпраздничный день и 6-го - на час короче. Остальное по режиму работы - как в будние дни. Поэтому вы можете прийти на почту между праздниками заплатить платежи. А с другой стороны, у нас есть традиция отмечать старый Новый год. Можете ещё успеть отправить отправления и ваши родные их получат.



Клиенты крупнейшего банка страны 1, 2, 3, 7 и 8 января обслуживаться не будут. В эти дни пермяки смогут лишь воспользоваться банкоматами.



Небольшая часть продуктовых супермаркетов на территории города начнёт работать уже в первый день 2017-го с самого утра. А вот клиенты крупнейшего банка страны 1, 2, 3, 7 и 8 января обслуживаться не будут. В эти дни пермяки смогут лишь воспользоваться банкоматами.

