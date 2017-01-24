Компенсация за гололед: как получить деньги травмированным пермякам?
30 Января 10:52
Если вы упали в гололед, то одним походом в травмпункт дело не заканчивается. Например, журналист с загипсованной рукой не сможет выйти на работу, ведь в таком состоянии сюжет не напишешь. Как получить компенсацию, если вы не по своей вине ощутили всю силу земного притяжения, сейчас расскажем.
Будьте готовы: придется доказать, что вы не упали на ровном месте. На компенсацию можно рассчитывать только в том случае, если травма была получена по причине ненадлежащей работы коммунальных служб. Никто не должен сомневаться, что с ног вас сбил именно гололед. Поэтому юристы советуют сфотографировать улицу, где произошло падение, а лучше найти свидетелей.
Станислав ОСТРОВСКИЙ, юрист:
- Если травма серьезная, то необходимо вызвать скорую помощь. У нас в судебной практике свидетельство записей скорой помощи о том, что бригада приехала, зафиксировала травму, где это произошло, что случилось, эти документы скорой помощи принимаются как доказательство в качестве подтверждения того, что травма произошла и, действительно, она произошла по причине того, что имеется гололед.
По статике, 18 процентов больничных зимой - это травмы, полученные во время гололеда. Люди падают, но не жалуются. Пермяки очень скромные. Алексей, к примеру, второй раз за январь этого года падает на улице Моторостроителей и получает растяжение. Но все равно - не спешит обращаться в суд.
Алексей РОМАНОВ:
- Если честно работая в бюджетной сфере, я понимаю, что это сложная процедура, я этого не буду делать, но, конечно, хотелось бы, чтобы на уборку улиц обратили особое внимание.
При обращении в суд необходимо предоставить выписку из больницы, если дело дошло до госпитализации, а также чеки оплаты лекарств. Если травма серьезная, сумма материального вреда в среднем составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Моральный ущерб измеряется сотнями тысяч. Как показывает практика, пострадавшим при наличии весомых доказательств, удается отстоять правоту в суде. Главное, разобраться, кто именно отвечает за гололед, который встретился вам на дороге.