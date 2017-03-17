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Клопы и кроты: Yandex узнал, что снится жителям Прикамья

17 Марта 2017 11:44
Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов.
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Клопы и кроты: Yandex узнал, что снится жителям Прикамья
Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Перми и края. Оказалось, что чаще всего в нашем регионе снятся клопы.

А вот, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

Также некоторых жителей Прикамья посещают сны о красноголовиках, трамваях и кротах, которые роют землю. Есть и счастливчики, которые уже едут во сне на дачу.

Топ-10 самых популярных запросов о сновидениях у жителей Пермского края:

1. Клоп [к чему снится когда поймал клопа]
2. Реветь [к чему снится когда во сне ревешь до истерики]
3. Бубь [к чему сниться буби черви]
4. Садить [к чему снится садить лук в горшок]
5. Красноголовик [к чему снится грибы красноголовика]
6. Трамвай [к чему снится никак не мочь дождаться трамвая]
7. Электричка [к чему снится ехать на электричке на дачу]
8. Рыбный [к чему снится грызть рыбные кости]
9. Выпадывать [к чему снится здоровые зубы выпадывают]
10. Крот [к чему снится крот роет землю]
 
Самые популярные слова из запросов про сны практически не отличаются на всей территории России.

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10 самых популярных слов из запросов про сны в Пермском крае:

1. Человек

2. Ребёнок

3. Умирать

4. Живой

5. Рыба

6. Беременность

7. Парень

8. Собака

9. Зуб

10. Змея
Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.
Метки: Яндекс Сны Толкование
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