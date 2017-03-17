Клопы и кроты: Yandex узнал, что снится жителям Прикамья

1. Клоп [к чему снится когда поймал клопа]

2. Реветь [к чему снится когда во сне ревешь до истерики]

3. Бубь [к чему сниться буби черви]

4. Садить [к чему снится садить лук в горшок]

5. Красноголовик [к чему снится грибы красноголовика]

6. Трамвай [к чему снится никак не мочь дождаться трамвая]

7. Электричка [к чему снится ехать на электричке на дачу]

8. Рыбный [к чему снится грызть рыбные кости]

9. Выпадывать [к чему снится здоровые зубы выпадывают]

10. Крот [к чему снится крот роет землю]



Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Перми и края. Оказалось, что чаще всего в нашем регионе снятся клопы.А вот, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.Также некоторых жителей Прикамья посещают сны о красноголовиках, трамваях и кротах, которые роют землю. Есть и счастливчики, которые уже едут во сне на дачу.Самые популярные слова из запросов про сны практически не отличаются на всей территории России.

10 самых популярных слов из запросов про сны в Пермском крае:

1. Человек 2. Ребёнок 3. Умирать 4. Живой 5. Рыба 6. Беременность 7. Парень 8. Собака 9. Зуб 10. Змея





Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.