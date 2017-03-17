Клопы и кроты: Yandex узнал, что снится жителям Прикамья

1. Клоп [к чему снится когда поймал клопа]Самые популярные слова из запросов про сны практически не отличаются на всей территории России.
2. Реветь [к чему снится когда во сне ревешь до истерики]
3. Бубь [к чему сниться буби черви]
4. Садить [к чему снится садить лук в горшок]
5. Красноголовик [к чему снится грибы красноголовика]
6. Трамвай [к чему снится никак не мочь дождаться трамвая]
7. Электричка [к чему снится ехать на электричке на дачу]
8. Рыбный [к чему снится грызть рыбные кости]
9. Выпадывать [к чему снится здоровые зубы выпадывают]
10. Крот [к чему снится крот роет землю]
10 самых популярных слов из запросов про сны в Пермском крае:
Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.
1. Человек
2. Ребёнок
3. Умирать
4. Живой
5. Рыба
6. Беременность
7. Парень
8. Собака
9. Зуб10. Змея
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