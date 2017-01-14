Карантин в пермских школах из-за гриппа могут продлить

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Прикамье остается напряженной.



Наталья ВОЛЬШМИДТ, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 64%. Если говорить о территориях, то уровень заболеваемости превышает пороговый уровень на 26 административных территориях. Но наиболее высокий уровень заболеваемости в Лысьвенском, Верещагинском и Карагайском районе. В городе Перми также высокий уровень заболеваемости. Зарегистрировано около 15 тысяч случаев заболевших. В основном это дети.



Только за прошедшую неделю в Пермском крае зафиксировано более 31-й тысячи случаев заболевания. В данной ситуации следует ограничиться выходами в места массового скопления, а если такая необходимость все же есть - обязательно одевать маску. При первых проявлениях заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.