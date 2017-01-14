(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Карантин в пермских школах из-за гриппа могут продлить

17 Января 10:22
Внеплановые каникулы, на которые в связи с карантином отправили все пермские школы, учреждения дополнительного образования, вузы, средне-специальные учебные заведения и секции с 14 по 21 января, могут продлить.
105
Ситуация с гриппом и ОРВИ в Прикамье остается напряженной.

Наталья ВОЛЬШМИДТ, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 64%. Если говорить о территориях, то уровень заболеваемости превышает пороговый уровень на 26 административных территориях. Но наиболее высокий уровень заболеваемости в Лысьвенском, Верещагинском и Карагайском районе. В городе Перми также высокий уровень заболеваемости. Зарегистрировано около 15 тысяч случаев заболевших. В основном это дети.

Только за прошедшую неделю в Пермском крае зафиксировано более 31-й тысячи случаев заболевания. В данной ситуации следует ограничиться выходами в места массового скопления, а если такая необходимость все же есть - обязательно одевать маску. При первых проявлениях заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.
Метки: Эпидемия Грипп ОРВИ Карантин
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
17 Января