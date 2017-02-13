Какой подарок хотят получить женщины в День всех влюбленных

Мужчины утверждают, что в среднем готовы потратить в это праздничный день 6 405 рублей, в то время как женщины планируют свои расходы в районе 2.883 рублей. Разница в 3.268 рублей показывает, что мужчины, покупают для своих любимых женщин существенно более дорогие подарки.При этом каждая вторая женщина получит в подарок романтический ужин. Самым популярным презентом для мужчин станут цветы - их получит каждый третий.

С другой стороны, самым предпочтительным подарком для влюбленных на День Святого Валентина в 2017 году является совместное времяпрепровождение. Согласно исследованию Tiendeo, романтический ужин вдвоем или другое совместное мероприятие являются наиболее желанными подарками как для женщин, так и для мужчин.Исследование Tiendeo показывает растущий интерес российских влюбленных пар к празднованию дня Святого Валентина, который выражается в желании провести время вдвоем и оказать приятные знаки внимания партнеру. Нельзя не отметить, что в реальности традиционные подарки, такие как цветы и шоколадные конфеты, по-прежнему остаются фаворитами этого праздника.