Какие изменения ждут пермяков с 1 февраля

Новые платежки за коммунальные услуги придут уже в феврале. Теперь плата за ОДН будет взиматься в рамках платы за содержание жилья. Эта мера, как отмечают эксперты, должна повысить прозрачность начисления платежей и ответственность УК, ведь платить за перерасход будут именно они.



Татьяна ШУКЛИНА, директор департамента экспертизы тарифов аудиторской компании:



- Потребители имеют полное право получить информацию по начислению данных расходов у себя в квитанции, то есть каким образом она была получена сравнительно с установленным нормативом, сходится это или нет. Соответственно, проверить не отнесены ли на жильца дополнительные объемы, расходы.



С 1 февраля проще стало оформить российский и загранпаспорта, включая документы нового поколения. Сделать это можно во всех многофункциональных центрах. В них же автомобилисты смогут обменять водительские права. А потребителям теперь станет легче отстаивать свои права. Торговые предприятия переходят на онлайн-чеки. Зарегистрировать старый аппарат с 1 февраля не получится. Кассовые аппараты нового образца будут передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. А покупатель сможет увидеть на чеке всю информацию о товаре или услуге.



Сергей МЕХОНОШИН, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Пермскому краю:



- Это и по требованию покупателя на бумаге получить чек, по старому порядку, где содержится информация и QR-код, через который можно считать всю информацию о товаре, а также преобразовать контактные данные электронной почты или номер телефона в определенный формат QR-кода, показав продавцу, который считает эту информацию. И вам автоматически вышлют всю информацию на почти или номер телефона.



Как отмечают в налоговой службе, для предпринимателей, работающих на ЕНВД и применяющих патентную систему, новый порядок будет применяться только с 1 июля 2018 года. Для всех остальных нельзя будет использовать необновленную кассовую технику уже с 1 июля 17-го года.