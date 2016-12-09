Как в Прикамье воспитывают будущую военную элиту

Владимир Петушин в Пермском суворовском училище со дня открытия. И сегодня поводов для гордости у родителей хватает. Круглый отличник в учебе, призер олимпиад. Достигать таких успехов, говорит Владимир, в созданных условиях не так уж и сложно, главное прилагать усилия. В этом и отличие от обычной школы - каждый в ответе за себя и свои поступки.



Владимир ПЕТУШИН, воспитанник Пермского Суворовского военного училища:



- У всех ребят формируется мужество, самостоятельность, то есть здесь мы проживаем без родителей, поэтому, когда мы выйдем из училища, мы уже будем ко многому готовы, а ребята, которые учатся в школе они дойдут до этого гораздо позже.



Учебная программа у суворовцев не сильно отличается от обычной школьной, но требования к ребятам выше. В то же время и возможностей больше. Для воспитанников здесь созданы условия для развития в самых разных областях. От военного дела до современных ИТ-технологий. Ребята изучают робототехнику, моделирование. Есть здесь даже свой класс, где юноши получают навыки вождения и изучают устройство автомобиля.



Александр МАРЧУК, заместитель начальника Пермского Суворовского военного училища по инновационным образовательным технологиям:



- После нового года наши дети будут получать профессиональное образование и будут наряду с аттестатом зрелости, получать диплом о профессиональном образовании как выпускники ИТ-колледжа.



Как отмечает руководство училища, за год работы учебного заведения, удалось не только настроить учебно-воспитательный процесс, но и добиться серьезных успехов и преподавательскому составу и воспитанникам.



Ольга БАРАГУЗИНА, заведующая учебным отделом Пермского Суворовского военного училища:



- 146 суворовцев училища стали призерами и победителями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 60 суворовцев приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, 25 суворовцев стали победителями и призерами этой олимпиады.



Сегодня в училище 320 суворовцев. Кроме научно-технических знаний, ребята развиваются творчески. Посещают интересные места с экскурсиями, встречают в училище звезд.



Вячеслав ТИМОШКИН, заместитель начальника Пермского суворовского военного училища по воспитательной работе:



- Нас посетил народный артист СССР Кобзон, с симфоническим оркестром Министерства обороны. У нас была замечательная встреча с Львом Лещенко.



С особым трепетом здесь хранят реплику шпаги Александра Суворова. Еще одно напоминание о заслугах полководца перед Отечеством и показатель для ребят - к чему нужно стремиться, ведь называться суворовцем не только честь, но и большая ответственность.