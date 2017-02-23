Как работают учреждения Перми в февральские праздники

Красные дни в календаре не для всех. К примеру, в городских поликлиниках 25 февраля, в субботу – будет организован дежурный прием. Скорая помощь как всегда работает в штатном режиме.



Официальные выходные в отделениях ЗАГС выпадают на 23, 24 и 26 число. По всем вопросам можно будет обратиться 25 февраля в ЗАГСы Ленинского и Орджоникидзевского районов. Многофункциональный центр на Куйбышева откроется только в понедельник.



23 и 24 февраля выходные у всех почтовых отделений Перми. Такая же ситуация в едином расчетном центре. Пополнить проездные документы на март горожане смогут 25 февраля, когда на территории города будут работать 13 пунктов приёма платежей: ул. Автозаводская, 44, ул. Борчанинова, 13, ул. Крупской, 42 (касса №2), ул. Крупской, 79 (касса №2), ул. Куйбышева, 85а, ул. Мира, 41, ул. Петропавловская, 105а, ул. Писарева, 29, ул. Пожарского, 13, ул. Пушкина, 80, ул. Пушкина, 104, ул. Солдатова, 15, ул. И. Франко, 38.



В четверг и пятницу у большинства банков полноценные выходные. Конец же недели, например, в Сбербанке будет обычным: 25 февраля заработают отделения, которые традиционно открыты по субботам, 26-го - по воскресениям.



Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД на бульваре Гагарина примет посетителей в субботу, а затем только во вторник, 28 февраля, в последний календарный день зимы.



Диспетчерские коммунальных служб Перми призваны реагировать на обращения граждан круглосуточно.