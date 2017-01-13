Как пермяки провели новогодние каникулы

Петр ИВАШОВ, первый заместитель председателя лыжной базы Динамо:



- Из года в год на нашей лыжной базе с 1 января по 9 приток населения очень большой, особенно, начиная со 2 января по 6. Если проанализировать, то в этом году чуть поменьше, это в связи с сильными морозами. А так за день лыжную базу проходит от 2 до 3 тысяч человек.



В праздники в этом году в Перми работало более 400 спортивных объектов. 7 лыжных баз. Более десятка катков. Сотни горок. И, конечно, ледовый городок в центре города "Эко-сад", восхититься красотой которого в новогоднюю ночь пришли порядка 40 тысяч человек. Всего же за новогодние каникулы там побывали 140 тысяч гостей.



Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, начальник департамента по культуре и молодежной политике г. Перми:



- В этом году мы впервые провели блок рождественских мероприятий в городке. С помощью художников, которые готовили концепцию "Эко-сада", был разработан рождественский вертеп, который по сей день пользуется огромной популярностью.



От активного спортивного к активному культурному отдыху. Каникулы - самое "урожайное" время для пермских театров и музеев. За неделю одну только Пермскую художественную галерею успели посетить две с половиной тысячи гостей. Это на 40% больше чем в прошлом году.



Анна ИВАНЬКО, специалист по связям с общественностью Пермской художественной галереи музей:



- Во время январских праздников в Пермской галерее работали 2 выставки, ставшие по настоящему культовыми событиями для культурной жизни нашего города в 16 году. А именно, выставка, посвященная столетию университета "Я знаю, как управлять вселенной" и выставка русского авангарда "Русский эксперимент".



Праздники лишь открывают новый спортивный и культурный год в краевой столице. Так, например, в 2017-м художественная галерея планирует представить пермякам и гостям города более 12 новых выставок.