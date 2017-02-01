Как найти себе пару: кто обращается к свахам в Перми?

Принцев нет. Есть просто хорошие люди. Он - слесарь. Она - директор завода. Истории как в фильме "Москва слезам не верит" тоже случаются. За 11 лет у Аллы Леонидовны появились свои правила: она не принимает безработных, ранее судимых и неопрятных. Одним словом, вы тоже должны ей понравиться.



Алла ЛОГИНОВА, сваха:



- Когда я вышла на пенсию в очередной раз посмотрела фильм "Одиноким предоставляется общежитие". Там играет Наталья Гундарева. И меня это заинтересовало. Подумала: почему я должна сидеть дома, если я все время работаю с людьми? Дай-ка я людям помогу!



Больше всего обращений поступает накануне 31 декабря. Именно в это время у холостяков просыпается желание начать новую жизнь. Никто не хочет отмечать главный праздник страны в одиночестве. Впрочем, как и весенние даты: 23 февраля, 8 марта... Весной свахи нарасхват! И дело здесь не только в чувствах.



Алла ЛОГИНОВА, сваха:



- Дамы старше 55, у них у всех дачи, им нужен помощник на дачу. И особенно в марте-апреле так много звонков. Алла Леонидовна, мне бы мужчину. А Вам для чего? А у меня огород. Мне надо помощника. Я говорю: дак ведь неправильно. Зимой мужчина Вам не нужен!!! Но я не отказываю. А вдруг Ваша судьба в моих руках?



По нашим подсчетам, в Перми в прошлом году благодаря брачным агентствам состоялось около 20 свадеб. И эти пары ничем не отличаются от остальных, также любят друг друга. Все-таки все браки заключаются на небесах. А вот кто им помог - так ли уж важно?