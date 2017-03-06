К работе готов! Идут ли выпускники прикамских вузов работать по специальности

По словам ректора классического университета, если в прошлом году в магистратуру шёл каждый десятый, то нынче планирует каждый пятый.Игорь МАКАРИХИН, ректор ПГНИУ:- Статистика очень четко показывает, что ребята, которые закончили магистратуру, даже на старте получают более высокие зарплаты, чем выпускники бакалавриата.По данным краевого Минобра, чаще других устраиваются на работу по специальности выпускники-врачи. На втором месте по преданности изначально выбранной профессии - айтишники. За ними следуют гуманитарии, математики. Чаще других профиль меняют специалисты по сельскому и рыбному хозяйству. Из них только половина устраивается по диплому.Анна БОЧАРОВА, начальник отдела по развитию высшего образования и науки Министерства образования и науки Пермского края:- Основные запросы - это как раз вопросы инженерных и технических специальностей. При этом, востребованной останется социальная сфера, медицинские кадры, педагоги. Для всех остальных приоритет - инженерно-промышленные кадры.

В этом году пермские вузы заканчивают порядка 16 тысяч человек. Какой процент из них быстро трудоустроится, зависит от самих выпускников. Опросы работодателей показывают: главными качествами, которыми должны обладать их сотрудники остаются: полученные знания и стрессоустойчивость.