К работе готов! Идут ли выпускники прикамских вузов работать по специальности

По словам ректора классического университета, если в прошлом году в магистратуру шёл каждый десятый, то нынче планирует каждый пятый.
Игорь МАКАРИХИН, ректор ПГНИУ:
- Статистика очень четко показывает, что ребята, которые закончили магистратуру, даже на старте получают более высокие зарплаты, чем выпускники бакалавриата.
По данным краевого Минобра, чаще других устраиваются на работу по специальности выпускники-врачи. На втором месте по преданности изначально выбранной профессии - айтишники. За ними следуют гуманитарии, математики. Чаще других профиль меняют специалисты по сельскому и рыбному хозяйству. Из них только половина устраивается по диплому.
Анна БОЧАРОВА, начальник отдела по развитию высшего образования и науки Министерства образования и науки Пермского края:
- Основные запросы - это как раз вопросы инженерных и технических специальностей. При этом, востребованной останется социальная сфера, медицинские кадры, педагоги. Для всех остальных приоритет - инженерно-промышленные кадры.
В этом году пермские вузы заканчивают порядка 16 тысяч человек. Какой процент из них быстро трудоустроится, зависит от самих выпускников. Опросы работодателей показывают: главными качествами, которыми должны обладать их сотрудники остаются: полученные знания и стрессоустойчивость.
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