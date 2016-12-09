Иосиф Кобзон выступил на годовщине Суворовского училища в Перми

Торжественные мероприятия начались с возложения венков к Вечному огню. К вечеру праздник перемещается в Большой зал филармонии.



Алексей ЗЕНКОВ, суворовец:



- Это для нас действительно грандиозный праздник. Ведь отмечается, что наше училище, которое год назад было создано, растёт, развивается. И будет развиваться дальше.



С годовщиной Пермское суворовское военное училище поздравил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- Когда мы открывали год назад училище, мы говорили о том, что пройдут годы, десятилетия, но те, кто сегодня сидят в этом зале, останутся первыми. Именно они откроют страницу в истории Пермского военного суворовского училища.



Суворовцам глава региона вручил сертификат на 250 тысяч рублей на приобретение оргтехники, а также передал реплику шпаги Александра Суворова, врученной генералиссимусу императрицей Екатериной II за победу в сражении при Рымнике. А главным подарком стало выступление Народного артиста СССР Иосифа Кобзона с Симфоническим оркестром Министерства обороны России.



Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:



- В этот вечер в Большом зале филармонии порядка 300 суворовцев. Командирский и преподавательский составы, а также представители других военно-учебных заведений Пермского края, ну и, конечно, родители воспитанников Суворовского училища.



Открытое в декабре 2015 года, Суворовское училище стало первым подобным учебным заведением на территории страны за последние 25 лет. Учебное заведение создавалось по соглашению между Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, полномочным представителем Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем и губернатором Виктором Басаргиным. За год работы здесь уже говорят о больших достижениях.



Виктор БАТМАЗОВ, начальник Пермского суворовского военного училища:



- За год создан основательный педагогический коллектив, способный осуществлять процесс обучения. Внедряются новые технологии, совершенствуется система обучения, инновационные проекты реализуются в стенах нашего училища. Кроме того, работает система дополнительного образования, различные кружки, которые в значительной степени повышают интеллектуальный потенциал суворовцев.



На сегодняшний день заканчивается строительство нового спального корпуса, в котором будут проживать 80 человек. Планируется, что новое здание будет готово уже к новому году.