Индустриальный район Перми отмечает 45-летний юбилей

Индустриальный район занимает лидирующие в Перми позиции по объему выпускаемой продукции, прибыли предприятий и организаций, объемам инвестиций в основной капитал. Более половины отгруженной продукции собственного производства по Перми приходится на Индустриальный район.



Владимир ЖУКОВ, советник представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:



- Большую лепту предприятия Индустриального района дают в бюджет города Перми и Пермского края. Фактически все предприятия района оказывают посильную помощь в решении социальных вопросов.



Сегодня это современный район города. Здесь появилось шесть новых детских садов. Только за прошлый год отремонтировано 200 тысяч квадратных метров дорожной сети и 87 дворовых территорий, построены новые спортивные площадки и школьные стадионы.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Сейчас строится развязка около ипподрома. Это пример первого в городе такого муниципального частного партнёрства. Надо сказать, что 102-я школа вошла в городской проект уникальных школ, где они будут взаимодействовать с "Лукойлом". Будут давать детям проводить профессиональные пробы в части нефтехимии и нефтепереработки.



Сегодня район активно развивается. На 2017 год намечены больше планы.



Александр ИВАНОВ, глава администрации Индустриального района:



- В соответствии с нашими планами будет отремонтирована улица Шоссе Космонавтов на всём её протяжении, улица Промышленная от объединения «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до завода «Сибур-Химпром». Кроме этого планируется строительство на территории района зоопарка.



Строительство начнётся в ближайшее время. Планируется, что первая очередь зоопарка будет сдана через год. Также на территории района появится самый большой городе торгово-развлекательный центр. Его общая площадь составит 150 тыс кв. м.