Гражданину КНР за дачу взятки в Перми дали 6 лет тюрьмы и 24 млн штрафа

По версии следствия, он в начале этого года передал 600 тысяч рублей наличными сотруднику Федеральной службы безопасности. Взамен - просил решить миграционный вопрос. Ранее выходцу из Поднебесной запретили находиться на территории России. Свою вину гражданин КНР признал полностью. Суть приговора ему объяснил переводчик.



Александр Симанов, судья:



- Признать виновным в совершении преступления предусмотренного статьями и назначить наказание с применением ст. 64 в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 24 млн рублей.



Отбывать наказание представителю китайской диаспоры предстоит в колонии строго режима. Сейчас у него ещё остаётся возможность обжаловать приговор райсуда в вышестоящей инстанции.



Андрей ТРЕГУБОВ, прокурор Ленинского района:



- Считаю, что судом по данному делу вынесено объективное и справедливое решение. Виновный понёс заслуженное наказание. Потому что борьба с коррупцией набирает свои обороты. Данные уголовные дела на сегодняшний день не редкость. Радует, что такие преступления раскрываются и виновные несут заслуженные наказания.



В Китае лицо, которое берёт взятку, могут и казнить, а взяткодателя ожидает до пяти лет лишения свободы. Получается, для последнего уголовное наказание на территории России более суровое.