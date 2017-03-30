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Гражданину КНР за дачу взятки в Перми дали 6 лет тюрьмы и 24 млн штрафа

30 Марта 2017 10:24
В среду после полудня в Ленинском районном суде Перми китайская речь была слышна буквально из каждого уголка. На оглашение приговора приехали родственники и друзья давшего взятку иностранца.
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По версии следствия, он в начале этого года передал 600 тысяч рублей наличными сотруднику Федеральной службы безопасности. Взамен - просил решить миграционный вопрос. Ранее выходцу из Поднебесной запретили находиться на территории России. Свою вину гражданин КНР признал полностью. Суть приговора ему объяснил переводчик.

Александр Симанов, судья:

- Признать виновным в совершении преступления предусмотренного статьями и назначить наказание с применением ст. 64 в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 24 млн рублей.

Отбывать наказание представителю китайской диаспоры предстоит в колонии строго режима. Сейчас у него ещё остаётся возможность обжаловать приговор райсуда в вышестоящей инстанции.

Андрей ТРЕГУБОВ, прокурор Ленинского района:

- Считаю, что судом по данному делу вынесено объективное и справедливое решение. Виновный понёс заслуженное наказание. Потому что борьба с коррупцией набирает свои обороты. Данные уголовные дела на сегодняшний день не редкость. Радует, что такие преступления раскрываются и виновные несут заслуженные наказания.

В Китае лицо, которое берёт взятку, могут и казнить, а взяткодателя ожидает до пяти лет лишения свободы. Получается, для последнего уголовное наказание на территории России  более суровое.
Метки: ФСБ взятка Китай суд
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