Готовимся к Новому году, соблюдая правила пожарной безопасности

Арсений ИВАНОВ продавец-консультант "МАУГЛИ":



- Обратить внимание на плетение шнура. Оно должно быть плотным, не расплетаться. Светодиодные лампочки лучше и надежнее.



Изоляция должна быть плотной, шнур гибким и без внешних повреждений. Особое внимание обратите на соединение провода с вилкой, у переключателя режимов и ламп. Не стоит забывать и о времени работы новогодней иллюминации. Для того, чтобы лампы не перегревались, стоит раз в четыре часа давать электроприбору отдохнуть.



А вот на каком новогоднем дереве будут сиять огоньки, выбор за вами. Если душе милее живая ель, то стоит знать пару простых правил.



Андрей НЕВОЛИН, продавец "живых" елей:



- Если елку ставят в дом, то ее нужно выбирать посветлее, то есть та, что росла на солнце. А если на улице, то темнее. Елку нужно ставить в определенную подставку. По возможности насыпать песка и налить воды, и тогда елку у вас простоит три, четыре и более недель.



На сегодня в Перми открыты 17 официальных елочных базаров. Самый большой выбор хвойных на перекрестке улиц Стахановская и Карпинского, на улице Героев Хасана, у 56 дома, и в районе "Велты". Здесь сразу два елочных базара, один у ТЦ "Евразия", а другой у магазина "Азбука". Ценовая политика от 300 рублей.



Татьяна АЛЕКСАНОВА корреспондент:



- А вот специалисты по фэн-шую советуют, особое внимание уделить самому месту, где будет стоять новогодняя красавица. Например, для того, чтобы весь 2017 год вас сопровождал успех, елку нужно поставить по направлению юго-востока. Карьеристам главный символ Нового года предлагают ставить в северной части. А для того, чтобы счастливых мгновений в наступающем 2017 году было как можно больше, специалисты советуют, елку ставить в центре квартиры.