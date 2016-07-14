Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

За повторное и последующее нанесение побоев в семье уголовная ответственность остается. Такие деяния будут квалифицированы по статье 116 Уголовного Кодекса России.



Напомним, что летом прошлого года были декриминализированы побои, совершенные впервые в отношении посторонних лиц, но при этом оставалась уголовная ответственность за побои в отношении близких. Данную норму по данным ВЦИОМ не поддерживало около 2/3 россиян, но при этом одобряли в Совете Европы.



В Госдуме решили, что действие закона должно распространяться в равной степени на всех. Таким образом, первый случай нанесения побоев в семье или кому-либо будет сейчас однозначно квалифицирован как административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей, ареста - до 5 суток или обязательные работы до 120 часов.



Также стоит отметить, что все вынесенные ранее приговоры теперь могут быть обжалованы в связи с декриминализацией данного деяния, совершенного впервые.