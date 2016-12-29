Год экологии: что ждет пермяков в Новом 2017 году?
29 Декабря 13:19
До Нового года осталось совсем немного, а очереди на елочном базаре нет. Как выяснилось огромным спросом, как в прошлые годы, живые ели не пользуются. Такую статистику отмечают не только в Перми, но и в соседних городах, к примеру, в Уфе.
2017-ый пройдет под зеленым флагом. И не потому что экология в моде. Причина - 100-летний юбилей заповедной системы России и первого в стране заповедника. Баргузинского. Он был создан на берегу Байкала для охраны исчезающего соболя. Сегодня в стране действует 5 программ: на Дальнем Востоке спасают амурских тигров и дальневосточных леопардов, в Сибири - снежного барса, в Охотском море - белуху. В Арктике - белых медведей. В новом году - новые задачи.
Людмила ХАРУН, начальник управления по ООС министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:
- Три приоритетных проекта, которые будут реализованы в России. Это проект "Чистая страна", проект "Чистая вода", проект "Дикая природа". И Пермский край во всех этих проектах будет участвовать. В рамках проекта "Дикая природа" мы сами продвигаем создание первого природного парка в Пермском крае, и на следующий год мы надеемся, что положение о природном парке такое выйдет о создании первых участков по реке Усьва, по реке Вишера, по реке Чусовая.
Молодежь дает курс на север. Самое первое событие в новом году для молодых специалистов, в том числе, экологов - «Арктика. Сделано в России». В апреле состоится «Марш Парков», его главная задача - обратить внимание на заповедники. Во всероссийском движении примет участие пермский заповедник "Басеги". План главных эко-событий опубликован на сайте краевого Минприроды. Всего в Прикамье состоится около 20 000 мероприятий, связанных с экологией.
Вячеслав МАРКОВ, президент экологического фонда "Обитаемый Урал":
- Будем делать карту отходов, у нас стоит в планах, где люди могут сдавать свои вторичные отходы, то есть вещи, стекло, пэт-бутылка, будем укомплектовывать дворы пластиковыми сетками, будем проводить акцию "Пластик сдавайся", потому что желание школ есть.
Есть шанс, что в новом году пермяков удастся приучить к раздельному сбору мусора. В Пермском крае проведут акции и открытые уроки в школах, а также откроют экологический технопарк. Он будет создан в Краснокамске на базе действующего предприятия по переработке отходов. В 2017 году в проектах смогут принять участие тысячи людей, ведь экология - дело не только волонтеров.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
29 Декабря 2016
28 Декабря 2016
28 Декабря 2016
27 Декабря 2016
27 Декабря 2016
23 Декабря 2016
23 Декабря 2016
21 Декабря 2016
19 Декабря 2016