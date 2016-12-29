Год экологии: что ждет пермяков в Новом 2017 году?

2017-ый пройдет под зеленым флагом. И не потому что экология в моде. Причина - 100-летний юбилей заповедной системы России и первого в стране заповедника. Баргузинского. Он был создан на берегу Байкала для охраны исчезающего соболя. Сегодня в стране действует 5 программ: на Дальнем Востоке спасают амурских тигров и дальневосточных леопардов, в Сибири - снежного барса, в Охотском море - белуху. В Арктике - белых медведей. В новом году - новые задачи.



Людмила ХАРУН, начальник управления по ООС министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:



- Три приоритетных проекта, которые будут реализованы в России. Это проект "Чистая страна", проект "Чистая вода", проект "Дикая природа". И Пермский край во всех этих проектах будет участвовать. В рамках проекта "Дикая природа" мы сами продвигаем создание первого природного парка в Пермском крае, и на следующий год мы надеемся, что положение о природном парке такое выйдет о создании первых участков по реке Усьва, по реке Вишера, по реке Чусовая.



Молодежь дает курс на север. Самое первое событие в новом году для молодых специалистов, в том числе, экологов - «Арктика. Сделано в России». В апреле состоится «Марш Парков», его главная задача - обратить внимание на заповедники. Во всероссийском движении примет участие пермский заповедник "Басеги". План главных эко-событий опубликован на сайте краевого Минприроды. Всего в Прикамье состоится около 20 000 мероприятий, связанных с экологией.



Вячеслав МАРКОВ, президент экологического фонда "Обитаемый Урал":



- Будем делать карту отходов, у нас стоит в планах, где люди могут сдавать свои вторичные отходы, то есть вещи, стекло, пэт-бутылка, будем укомплектовывать дворы пластиковыми сетками, будем проводить акцию "Пластик сдавайся", потому что желание школ есть.



Есть шанс, что в новом году пермяков удастся приучить к раздельному сбору мусора. В Пермском крае проведут акции и открытые уроки в школах, а также откроют экологический технопарк. Он будет создан в Краснокамске на базе действующего предприятия по переработке отходов. В 2017 году в проектах смогут принять участие тысячи людей, ведь экология - дело не только волонтеров.