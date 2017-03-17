Глава региона Максим Решетников посетил ПМЗ
17 Марта 2017 15:10
Предприятия пермского моторостроительного комплекса - это конструкторское бюро "Пермские моторы", "Авиадвигатель", "Протон-ПМ". На них работает более 10 тысяч специалистов. Исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников посетил производственные цеха.
Максим РЕШЕТНИКОВ, и.о. губернатора Пермского края:
- Здесь целый конгломерат предприятий. Важно, что они продолжают работать, как единое целое. Такая работа хороша, когда есть очень хорошие и прочные горизонтальные связи.
В рамках визита Главы региона речь зашла о подготовке инженерных кадров. Сегодня предприятия нуждаются в операторах станков и технологах. Проблему нехватки должна решить система дуального образования, говорят руководители предприятий. Так, например, на специальности "Технология машиностроения" в авиатехникуме в этом году обучается 140 студентов.
Сергей ПОПОВ, управляющий директор АО "ОДК Пермские моторы":
- Это порядка 50 станочников и 50 технологов. Сразу скажу, что интерес к рабочим профессиям и машиностроительным должностям он год от года растет.
Сотрудничество остаётся приоритетным для учебных заведений и промышленных предприятий Перми. Максим Решетников ответил вопросы молодых специалистов.
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