Глава региона Максим Решетников посетил ПМЗ

Максим РЕШЕТНИКОВ, и.о. губернатора Пермского края:



- Здесь целый конгломерат предприятий. Важно, что они продолжают работать, как единое целое. Такая работа хороша, когда есть очень хорошие и прочные горизонтальные связи.



В рамках визита Главы региона речь зашла о подготовке инженерных кадров. Сегодня предприятия нуждаются в операторах станков и технологах. Проблему нехватки должна решить система дуального образования, говорят руководители предприятий. Так, например, на специальности "Технология машиностроения" в авиатехникуме в этом году обучается 140 студентов.



Сергей ПОПОВ, управляющий директор АО "ОДК Пермские моторы":



- Это порядка 50 станочников и 50 технологов. Сразу скажу, что интерес к рабочим профессиям и машиностроительным должностям он год от года растет.



Сотрудничество остаётся приоритетным для учебных заведений и промышленных предприятий Перми. Максим Решетников ответил вопросы молодых специалистов.