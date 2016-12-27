Глава Перми поздравил спасателей с профессиональным праздником

Александр ИНЮШИН, спасатель 1 класса, командир группы оперативного реагирования:



- Бывают довольно серьезные случаи. Работает три автомобиля, группы оперативного реагирования в сутки на город. Работа напряженная. Я всегда говорю с людьми, с которыми работаю, что с нами лучше не сталкиваться.



Профессиональный праздник - лучший повод встретиться. В День спасателя специалисты желают друг другу здоровья и благополучия в семье.



Сегодня в службе спасения работает 130 человек. Это не только спасатели, а также оперативные дежурные, водители. Каждый из них обладает техническими навыками и необходимой физической подготовкой. В профессиональный праздник глава города Дмитрий Самойлов наградил и отличившихся.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Наша городская служба спасения - это лучшая служба в Пермском крае, может и в России. Горжусь, что руковожу администрацией города, в состав которого входит замечательная городская служба спасения. Дай нам Бог спокойно провести новогодние праздники без применения профессиональных навыков.



С начала года единой дежурно-диспетчерской службой принято более 120 тысяч телефонных обращений граждан. Большая часть происшествий связана с халатностью. Впереди новогодние праздники. И лучший способ сказать "спасибо" пермским спасателям - не допускать чрезвычайных ситуаций.