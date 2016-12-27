Глава Перми поздравил спасателей с профессиональным праздником
28 Декабря 10:00
1700 операций. Более 600 спасенных на воде, в лесу и в горящих домах. Спасатель первой категории Александр Инюшин подводит итоги минувшего года.
Александр ИНЮШИН, спасатель 1 класса, командир группы оперативного реагирования:
- Бывают довольно серьезные случаи. Работает три автомобиля, группы оперативного реагирования в сутки на город. Работа напряженная. Я всегда говорю с людьми, с которыми работаю, что с нами лучше не сталкиваться.
Профессиональный праздник - лучший повод встретиться. В День спасателя специалисты желают друг другу здоровья и благополучия в семье.
Сегодня в службе спасения работает 130 человек. Это не только спасатели, а также оперативные дежурные, водители. Каждый из них обладает техническими навыками и необходимой физической подготовкой. В профессиональный праздник глава города Дмитрий Самойлов наградил и отличившихся.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:
- Наша городская служба спасения - это лучшая служба в Пермском крае, может и в России. Горжусь, что руковожу администрацией города, в состав которого входит замечательная городская служба спасения. Дай нам Бог спокойно провести новогодние праздники без применения профессиональных навыков.
С начала года единой дежурно-диспетчерской службой принято более 120 тысяч телефонных обращений граждан. Большая часть происшествий связана с халатностью. Впереди новогодние праздники. И лучший способ сказать "спасибо" пермским спасателям - не допускать чрезвычайных ситуаций.
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