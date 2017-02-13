Где выпускники Пермского речного училища находят себе работу?

40 лет Владимир ходил в навигацию. После вернулся в стены родного учебного заведения. С 2003-2010 был директором. Сейчас занимается дополнительной подготовкой и повышением квалификации речников.



Владимир МЕЛЬНИЧЕНКО, начальник отдела коммуникационной подготовки и повышения квалификации ПФ ВГУФТ:



- Перспектива есть, на реке мы поучимся, дальше можем чуть-чуть переучиться на нашей базе и уйти дальше работать в море, заграницу. Различные компании, хоть куда можно.



Пермское речное училище готовит специалистов разных направлений уже на протяжении 75 лет. Выпускники трудятся не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. Своими для них становятся сибирские Обь и Лена. А вот в Волжско-камском бассейне сейчас закрепляются лишь единицы. В Перми и крае работы по специальности мало.



Сейчас больший интерес абитуриенты проявляют к техническим специальностям. Среди самых популярных в Пермском речном - "электромеханик".



Кирилл БУЗМАНОВ, г. Нытва:



- Это специальность очень важна. Мне больше нравится сам внутренний процесс корабля. Это больше привлекает, нежели управлять. Я решил для себя, что это мое и я буду продолжать идти дальше. В дальнейшем я бы хотел выйти в море. Это моя мечта. Очень охота там побывать и развиваться в плане электромеханика.



Что касается заработной платы, то матрос на реках Прикамья в среднем получает 25 тысяч рублей. У помощников капитанов, рулевых - выходит от 40 тысяч в месяц. Флотские работники, которые ходят между двумя столицами (Москвой и Санкт-Петербургом) могут рассчитывать на 35 тысяч и выше. Управленцы судна - 80 тысяч. Работа в "загранке" может оцениваться еще выше. Ответ на вопрос куда стремятся выпускники нашего речного? напрашивается сам. Романтика, романтикой, а заработать хочет каждый.