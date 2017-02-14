Где пермяки ищут спутника жизни сегодня?

Согласно данным ВЦИОМ, более 40% респондентов лучшим вариантом для поиска будущего мужа или жены считают общий круг друзей. Каждый четвертый предпочитает завести приятное знакомство в вузе или на работе. По их мнению, только при постоянном контакте можно определить, подходит ли Вам этот человек. Есть и те, кто практикует экспресс свидания.



Юлия МОИСЕЕНКО, руководитель клуба экспресс свиданий:



- Одиноких людей много на самом деле. Свидания в душевной атмосфере проходят, поэтому это нужная и востребованная услуга в настоящее время. Люди доверяют и приходят сюда, пары уже образованные есть и есть даже рожденные дети, не так много как хотелось бы, но, тем не менее, это факт.



По словам Юлии, экспресс свидания чаще всего посещают люди в возрасте от 28 до 45 лет. Немало любителей и онлайн знакомств. Согласно статистике поиск второй половинки по сети предпочитают порядка 40% россиян.



Александр ЦЫПКИН, консультант по стратегическим коммуникациям:



- Соцсети позволили нам узнавать близко за день сотни людей, не вступая с ними ни в какой прямой контакт. И себя показать сотням людей, не вступая ни в какой прямой контакт. Этого не было никогда!



И все же идеальный вариант для поиска второй половинки для каждого свой. Среди знакомых вероятнее встретить человека с общими интересами. Работа или учеба - хороший способ присмотреться к кандидату, зато в интернете можно разом охватить максимально широкий круг претендентов. Но главное все же - не где и как вы познакомились, а как долго и счастливо вам предстоит жить вместе.