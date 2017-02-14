Российских заключенных будут кормить вкусно и разнообразно

Новые правила питания разработала Федеральная служба исполнения наказания. Отныне суточный рацион российского заключенного содержит 2600-3000 килокалорий.



При этом в правилах прописана даже температура подачи блюд. Например, чай должен быть не ниже 80 градусов, первое - 75-ти, а второе - 65 градусов. Кроме того, определено, что нельзя кормить заключенных однообразной пищей. Так, если на первое идёт уха, то на второе обязательно должно быть мясо: сосиски, сардельки или котлеты. При всем при этом каждый день одним и тем же кормить нельзя. Повторять в течении недели одно и то же блюдо можно не чаще двух, максимум трёх раз.



Вторые мясные и рыбные блюда должны готовиться в трех видах - вареном, жареном или тушеном. Мясные блюда готовятся из говядины, свинины, курицы, индейки, а рыбные из наваги, палтуса, трески, минтая и другой рыбы.



Для сравнения, в инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях среднесуточная энергетическая ценность блюд в стандартном меню ниже почти на 20%: от 2170-ти до 2400-от килокалорий на человека.