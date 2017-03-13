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ФСБ проведет антитеррористические учения в Перми

13 Марта 2017 16:19
Утром 14 марта может быть затруднено движение транспорта в части Ленинского и Дзержинского районов Перми
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ФСБ проведет антитеррористические учения в Перми
На базе Пермского мясокомбината УФСБ по Пермскому краю будет отрабатывать мероприятия по пресечению террористических актов на объектах промышленности.

В учении примут участие сотрудники УФСБ, полиции, МЧС, федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии и других служб.

В связи с проведением практической части учений 14 марта 2017 года с 09.00 до 13.00 возможно временное затруднение движения транспортных средств на территории Ленинского и Дзержинского районов Перми ввиду передвижения специальной техники и колонн подразделений/
Метки: ФСБ Учения
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