ФСБ проведет антитеррористические учения в Перми

На базе Пермского мясокомбината УФСБ по Пермскому краю будет отрабатывать мероприятия по пресечению террористических актов на объектах промышленности.



В учении примут участие сотрудники УФСБ, полиции, МЧС, федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии и других служб.



В связи с проведением практической части учений 14 марта 2017 года с 09.00 до 13.00 возможно временное затруднение движения транспортных средств на территории Ленинского и Дзержинского районов Перми ввиду передвижения специальной техники и колонн подразделений/