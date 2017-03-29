Есть ли жизнь без IKEA?

Ирина БОЛОТОВА:



- Мы собрались двумя семьями, наняли "КамАЗ", заплатили за него 3 тысячи, выбрали мебель, забили полностью "КамАЗ" и привезли, три дня собирали.



Сейчас покупки совершают уже другим способом - через интернет, воспользовавшись услугами транспортной компании, рассказывает Ирина. Их в городе больше 10, есть крупные, которые на рынке не первый год. А есть и небольшие. Предприниматель Константин Чеботарев, отмечает, заказы есть, но грузить, доставлять, а иногда и собирать товар приходится собственноручно.



Константин ЧЕБОТАРЕВ, предприниматель:



- Заявки есть! Чтобы не быть голословным, с начала года мы выполнили тысячу заявок. Единственное, что они стали по структуре меньше. Люди говорят, что у нас просто нет возможности приобретать, чаще используются кредитные карты.



Вообще, попасть на российский рынок у европейского ритейлера получилось с трудом. Хотя за плечами уже был многолетний опыт, имелось и заокеанское представительство.



Андрей ГОЛДЫРЕВ, корреспондент:



- В своей книге основатель IKEA Ингвар Кампрада вспоминает, что запуск бизнеса в России стал настоящей авантюрой. А после первой неудачной попытки у большинства членов правления появилась самая настоящая русофобия.



Попытки развернуться в нашем городе у шведов пока были неудачными. Пермяки не отчаиваются, и как говорится, если гора не идет к Магомету, то надо ехать в Екатеринбург. Многие семьи уже на протяжении 10 лет отправляются туда за покупками.



Сейчас по России 14 магазинов этой компаний. В следующем году планируется открыть еще один в Московской области. Многим пермякам хотелось бы видеть эту торговую марку и у себя. Пока же, жизнь без IKEA есть.