Эпидемическая обстановка с гриппом и ОРВИ в Перми остается напряженной

На минувшей неделе, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Перми, как и в целом по краю, сохранялась тенденция конца февраля к снижению заболеваемости. Она составила примерно 75 человек в расчёте на 10 тысяч населения, что соответствует пороговым значениям.

Учебный процесс в первых числах марта в Прикамье был полностью приостановлен в 5 школах и 9 детсадах. В краевой столице прерывали образовательный процесс только в отдельных классах и группах.



Напомним, после зимних каникул на неделю, с 14 января, закрылись на карантин все учебные заведения, включая вузы. Из-за чего даже сдвинулась по времени сессия. Было запрещено посещение больных в стационарах. Ограничительные меры, включая "масочный" режим, как поясняют эпидемиологи, теоретически продолжаются. И начнут сниматься, по прогнозам специалистов, распоряжениями главных государственных санитарных врачей по административным территориям во второй декаде марта.