Эксперты оценили перспективы платного въезда в Пермь

Ритис БАРАУСКАС, корреспондент:



- В этом году в Перми появился новый символ - символ платной парковки - паркомат. И как бы кто не относился к этой системе, но к паркоматам успели привыкнуть абсолютно все. И я не исключаю, что когда примут закон о платном въезде в города или субъекты Федерации, то появится очередной новый символ. В Перми, например, это может стать будка внутреннего таможенника, в которой будет сидеть некий сотрудник и как Соловей-Разбойник в Древней Руси собирать средства за въезд на определенную территорию.



Впрочем, говорят эксперты, волноваться не нужно. В обозримом будущем подобная норма действовать не будет. Во всяком случае, Перми она не нужна.



Максим КИС, начальник Пермской дирекции дорожного движения:



- Для города Перми, моё мнение, он не нужен и надеюсь, в ближайшее время он не понадобится. Дело в том, что если мы посмотрим на первые результаты введения платных парковок, то мы видим, что уже такое небольшое и мягкое ограничение, уже снижает количество машин, которые пользуются улично-дорожной сетью в центре. И когда она займет всё то место, которое должно, - это центральная планировочная зона, то, я думаю, что она начнет играть свою ограничительную роль.



Планируется, что зона платной парковки уже в следующем году будет расширена до улиц Крисанова - Революции - Клименко. Впоследствии - на территорию всей центральной планировочной зоны Перми. И этого должно быть достаточно для нормального регулирования транспортной корреспонденции внутри города.



Михаил ЯКИМОВ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:



- Очень важно: готовы ли мы к этому сейчас. Потому что раньше - мы точно не готовы. Потому что сразу же коррупция. Это сразу же возникнет лоббирование каких-то законов, появятся какие-то надзорные органы, у которых задача не повысить эффективность, а заработать на этом деньги. Просто деньги являются регулятором. Функция налоговой системы: регулирующая и фискальная. И здесь мы не фискальную используем, а регулятор.



Михаил ЯКИМОВ считает, что от принятия поправок в первом чтении до вступления их в силу может пройти от нескольких месяцев до десятилетий. И если, например, для Москвы данная норма жизненно необходима, то для Перми и других небольших городов - платный въезд не нужен.

