Дмитрий Медведев вручил почетную грамоту сенатору Андрею Климову

Андрей Климов неоднократно получал благодарности от президентов страны Владимира Путина и Бориса Ельцина за активную законотворческую деятельность, добросовестную работу и большой вклад в развитие демократии. А это говорит о том, что человек квалифицированно и точно исполняет свои обязанности. Если политика - искусство договариваться, то Андрей Климов - самый искусный политик. Все эти годы он считал и считает себя пермяком, который временно работает в столице. И всегда сохранял свою постоянную прописку в Перми.