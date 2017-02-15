Дмитрий Медведев вручил почетную грамоту сенатору Андрею Климову
15 Февраля 2017 17:25
Только что в Москве председатель кабинета министров Дмитрий Медведев вручил почетную грамоту сенатору Совета Федерации от Пермского края Андрею Климову за заслуги в законотворческой деятельности.
Андрей Климов неоднократно получал благодарности от президентов страны Владимира Путина и Бориса Ельцина за активную законотворческую деятельность, добросовестную работу и большой вклад в развитие демократии. А это говорит о том, что человек квалифицированно и точно исполняет свои обязанности. Если политика - искусство договариваться, то Андрей Климов - самый искусный политик. Все эти годы он считал и считает себя пермяком, который временно работает в столице. И всегда сохранял свою постоянную прописку в Перми.
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