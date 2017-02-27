Длинные выходные привели сотни пермяков в травмпункты

Около ста человек обратятся в понедельник в травмпункт в Мотовилихе. Такой прогноз сделали в самом медицинском учреждении, отметив, что резкий переход температуры через нулевую отметку серьёзно не повлияет на статистику. Главврач Константин Белов считает, что пермяки стали осторожнее себя вести на улице.



Константин БЕЛОВ главный врач "Первого травмпункта":



- Несмотря на оттепель и заморозки большого наплыва пациентов не произошло. Причём, даже те, кто обращались, больше это пострадавшие в момент занятия активным отдыхом (лыжи, коньки, горные лыжи), чем те, кто пострадал от гололёда. Хотя, с этими травмами тоже больные обращаются. Как-то за эту зиму народ адаптировался, может быть, с осени. Больших всплесков при перемене погоды мы не замечаем. Может быть, дорожные службы лучше стали работать. Хотя сам под ноги смотрю и этого не скажу.



По словам специалиста, в начале недели люди обращаются за помощью не только со "свежими" травмами. Поэтому, понедельник традиционно превращается для травматологов в самый нагрузочный день. В выходные пациентов примерно в два раза меньше.