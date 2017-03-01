Что нового нас ждет в марте

Сейчас же ценник вернётся на свой прежний уровень. За перемещение по железной дороге электропоездом от станции Голованово до Бахаревки придётся вновь платить 27 рублей.



Другое мартовское изменение опять же относится к дорожной тематике. С 4 числа будет ограничено движение по улице Седова краевой столицы. До 10 апреля на участке от 12-го дома до улицы Пионерская проехать можно будет лишь по одной полосе. Затем ограничения будут введены уже на самой Пионерской, а потом и на Глеба Успенского. Причина изменений в движении транспорта - проведение коммуникаций к строящемуся дому на Революции, 56.



Кроме того, с начала весны вступает в силу Постановление Правительства России, которое напрямую касается всех владельцев частных домов, чьи участки примыкают к лесу. Теперь собственники обязаны самостоятельно создавать противопожарную защитную полосу шириной 10 метров, свободную от мусора, сухой травы, хвороста и других горючих материалов. Кроме того, можно возвести минерализованную полосу шириной не менее полутора метров или установить другой барьер. Иначе штраф - на физ лиц 1500 рублей.



Ну, и приятная новость для тех, кто проживает в муниципальном жилье. С 1 марта провести бесплатную приватизацию можно бессрочно. Соответствующий закон приняла Госдума, а Президент подписал.