Что легче пережить: растяжение, вывих или перелом?

Зимой около 15 процентов больничных - это травмы, полученные на льду. Все скользкие улицы ведут в травмпункт! Здесь в очереди, каких только историй не услышишь. И каждая заканчивается одинаково: упал, очнулся... И вот тут среди тех, кто не выдержал борьбу с гравитацией, возникает вопрос: кому больше повезло? Тем, кто в гипсе или в бинтах?



Николай ФЕДОТОВ, врач травматолог МСЧ № 7:



- Исходя из вашего вопроса, из всех зол меньшее, то растяжение - самое удобоваримое. Перелом есть перелом. Вывихи почему-то тоже считают, что простая штука, но вывихи бывают разные, и поэтому вывих вывиху рознь.



Вывих, особенно, тазобедренного сустава - одна из самых тяжелых травм. На полное выздоровление может потребоваться полгода. Относительно легким случаем считается растяжение. Но и здесь есть подвох. Если не уберегли колени, лечение может затянуться.



Александр ЛУКЬЯНЦЕВ, заведующий травмпунктом МСЧ № 7:



- Дольше подлежит лечению растяжение коленного сустава. Здесь есть и боковые связки, и крестообразные связки, мениски, то есть достаточно много включений, которые травмируются во время падения.



Растяжение - травма неприятная. На 2 недели придется забыть про работу. Врачи прописывают умеренный покой и холод, но тоже умеренный, а то можно еще и простыть.



Николай ФЕДОТОВ, врач травматолог МСЧ № 7:



- При растяжении мы рекомендуем вначале покой, очень многие об этом забывают, сейчас холод, зима, можно приложить снег, лед в первые сутки, двое суток. Затем перейти к тепловым процедурам. Можно наложить мягкую фиксирующую повязку, например, с полуспиртовым компрессом, что снимает отек.



Переменчивая погода не оставляет шанса удержаться на ногах. Гололед - тот еще "скользкий тип". Пострадавшим на льду, вне зависимости от тяжести травмы, врачи рекомендуют оставаться дома. Ведь второй раз упасть намного легче.