Что делать, если у вас потерялась собака?

Лариса ЛОСЕВА



- У меня пес панически боится выстрелов. Эти салюты, петарды... Он был напуган в детстве - у него петарда разорвалась около морды. Он очень этого боится. Мы его специально с мужем вывезли в загородный дом из квартиры, где он привык жить. Думали, что там будет тише и спокойнее, но второго числа началась опять стрельба днем. Он перемахнул через двух метровый забор и убежал в неизвестном направлении. Сейчас 30 градусный мороз. И мы больше недели не можем найти собаку, которая привыкла жить в тепле.



Пес Мишка - обладатель множества медалей и наград. Он принимал участие в выставках и показательных выступлениях, был героем нашего канала, снимался в программе "Чтоб я так жил". В настоящий момент собака может находиться в любой точке города. На его поиски брошены все возможные силы. Хозяева разместили объявления в городе и в интернете, помогают искать собаку и неравнодушные пермяки. За достоверную информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение - 10 тысяч рублей. Хозяева собаки просят звонить в любое время (т. 247-37-07 или 8-902-83-61-999).



По словам собаководов, паническая боязнь всевозможных взрывов петард и фейерверков - есть практически у всех собак. Для того, чтобы предостеречь своего питомца и избежать подобной ситуации стоит соблюдать всего несколько простых правил.



Вера КОРОТАЕВА



- Обязательно на собаке должен быть ошейник с биркой на которой написаны телефон и адрес, какие-то контакты владельца, поводок.



Но если все же в вашей семье случилось такое несчастье, действовать нужно незамедлительно! В социальных сетях есть группы волонтеров, которые могут помочь в поисках. Найти их можно по названию "Нашелся или потерялся домашний любимец". Нередко неравнодушные люди, четвероногих берут на передержку, спасая жизни животных. Бывает и так, что собаки обретают новых хозяев.



Оксана ОБУХОВА:



- Три года назад я его нашла 25 декабря, под балконом соседнего дома. Он был без ошейника, без опознавательных знаков. Я очень долго искала его хозяев и в процессе пока он у меня жил. Он настолько приглянулся нашей семье, что остался в качестве нашего любимца.



Вот и Лариса Лосева верит и надеется, что ее история с псом Мишкой закончится благополучно. Ведь поиски не заканчиваются. Любимого питомца все еще ждут дома...