Бомжи захватили квартиру в Перми

В середине октября её сёстры освободили 2 из 3 комнат, а 14 декабря поселились некие граждане, ведущие асоциальный образ жизни.



Елена ЧЕРКАСОВА:



- Получилось, что мои сёстры взяли деньги под залог долей. И сейчас... Я их называю "черные риелторы" приезжают, угрожают. Старшему сыну сказали, что даём вам неделю, чтобы вы съехали, иначе мы вам привезем новых бомжей.



"Или наркоманов", - рассказывает Елена. Это обещают ей некие молодые люди, приезжающие по вечерам, которые очень настойчиво рекомендуют освободить квартиру целиком. Якобы сейчас половина квартиры принадлежит какой-то женщине, и она пустила сюда вот таких квартирантов.



Елена ЧЕРКАСОВА:



- Мне сказали: "Лена, не переживай. Меня перевозят с места место. Я поживу у тебя только месяц, а потом меня перевезут на другое место".



Тем временем жильцам каждодневно доставляют еду, питьё и сигареты, обеспечивая комфортное существование. Елена полагает, что это может быть сговор сестёр, которые таким образом пытаются реализовать квартиру. Соответствующее заявление она написала в прокуратуру.



Жанна МАНОХИНА, старший помощник прокурора Индустриального района Перми:



- Ей было разъяснено, что у неё имеется право об оспаривании данной сделки в судебных органах. Если же в этой ситуации сделка не прошла до сих пор регистрацию, но при этом в квартире проживают посторонние люди, заселившиеся туда без законных оснований - это является основанием для подачи искового заявления в суд о выселении незаконно заселившихся граждан.



И пока нет решения суда правоохранители, сотрудники надзорных органов, родственники и соседи рекомендуют Елене набраться сил, терпения, не поддаваться провокациям и установить надежный замок. Только так можно выжить в таких условиях и пережить тот кошмар, в котором она оказалась не по своей воле.