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Бомжи захватили квартиру в Перми

13 Января 12:34
Окна в квартире Елена теперь не закрывает даже в морозы. Иначе - находиться здесь просто невозможно.
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В середине октября её сёстры освободили 2 из 3 комнат, а 14 декабря поселились некие граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Елена ЧЕРКАСОВА:

- Получилось, что мои сёстры взяли деньги под залог долей. И сейчас... Я их называю "черные риелторы" приезжают, угрожают. Старшему сыну сказали, что даём вам неделю, чтобы вы съехали, иначе мы вам привезем новых бомжей.

"Или наркоманов", - рассказывает Елена. Это обещают ей некие молодые люди, приезжающие по вечерам, которые очень настойчиво рекомендуют освободить квартиру целиком. Якобы сейчас половина квартиры принадлежит какой-то женщине, и она пустила сюда вот таких квартирантов.

Елена ЧЕРКАСОВА:

- Мне сказали: "Лена, не переживай. Меня перевозят с места место. Я поживу у тебя только месяц, а потом меня перевезут на другое место".

Тем временем жильцам каждодневно доставляют еду, питьё и сигареты, обеспечивая комфортное существование. Елена полагает, что это может быть сговор сестёр, которые таким образом пытаются реализовать квартиру. Соответствующее заявление она написала в прокуратуру.

Жанна МАНОХИНА, старший помощник прокурора Индустриального района Перми:

- Ей было разъяснено, что у неё имеется право об оспаривании данной сделки в судебных органах. Если же в этой ситуации сделка не прошла до сих пор регистрацию, но при этом в квартире проживают посторонние люди, заселившиеся туда без законных оснований - это является основанием для подачи искового заявления в суд о выселении незаконно заселившихся граждан.

И пока нет решения суда правоохранители, сотрудники надзорных органов, родственники и соседи рекомендуют Елене набраться сил, терпения, не поддаваться провокациям и установить надежный замок. Только так можно выжить в таких условиях и пережить тот кошмар, в котором она оказалась не по своей воле.
Метки: Бомжи Черные риелторы
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