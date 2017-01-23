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Архитектурное освещение в Перми: как все устроено

23 Января 18:45
Когда прогуливаешься по ночной Перми и проходишь мимо здания бывшего кинотеатра "Октябрь", трудно представить, что последнее - постройка 1957 года! Всего лишь 7 прожекторов полностью меняют окрас фасада несколько раз в минуту.
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Такая технология пришла в Россию из-за рубежа и получила популярность всего несколько лет назад благодаря своей экономичности и долговечности.

Александр СИТНИКОВ, технолог-конструктор архитектурной подсветки:
  
- Применяют в основном светодиодные приборы и прожектора, они порядка 15 тысяч цветов можно добиться сочетанием 3 светодиодов. То есть можно сделать управление с компьютера, можно сделать запрограммированное управление. Всё это с помощью пультов можно выбирать программы.

Ещё один инструмент дизайнеров, используемый для создания эффектной ночной подсветки, - дюралайт-лента. Примеры ее применения в нашем городе есть на Коммунальном мосту, жилой многоэтажке по ул. Окулова и на десятках других офисных и жилых зданий.

Эффект геометрической иллюзии, который создаётся с помощью светодиодных лент, используется в ночной подсветке не только зданий, но и декоративных сооружений.

Кирилл ДИЕВ, корреспондент:

- Объект, расположенный на перекрестке старого Компроса и Чкалова, своей реалистичностью даже несколько пугает и завораживает. Шлейфы из светодиодных лент, которые тянутся от "МиГа-31", создают эффект, будто бы самолет по-настоящему взмывает в небо.

Тем, кто хочет насладиться атмосферой ночного города, специалисты советуют делать это именно сейчас. Зимой увеличивается продолжительность темного времени суток, к тому же, снежный покров позволяет дополнительно отражать свет, что делает иллюминацию ещё эффектнее.
Метки: Подсветка зданий Пермь
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