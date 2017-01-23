Архитектурное освещение в Перми: как все устроено

Такая технология пришла в Россию из-за рубежа и получила популярность всего несколько лет назад благодаря своей экономичности и долговечности.



Александр СИТНИКОВ, технолог-конструктор архитектурной подсветки:



- Применяют в основном светодиодные приборы и прожектора, они порядка 15 тысяч цветов можно добиться сочетанием 3 светодиодов. То есть можно сделать управление с компьютера, можно сделать запрограммированное управление. Всё это с помощью пультов можно выбирать программы.



Ещё один инструмент дизайнеров, используемый для создания эффектной ночной подсветки, - дюралайт-лента. Примеры ее применения в нашем городе есть на Коммунальном мосту, жилой многоэтажке по ул. Окулова и на десятках других офисных и жилых зданий.



Эффект геометрической иллюзии, который создаётся с помощью светодиодных лент, используется в ночной подсветке не только зданий, но и декоративных сооружений.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Объект, расположенный на перекрестке старого Компроса и Чкалова, своей реалистичностью даже несколько пугает и завораживает. Шлейфы из светодиодных лент, которые тянутся от "МиГа-31", создают эффект, будто бы самолет по-настоящему взмывает в небо.



Тем, кто хочет насладиться атмосферой ночного города, специалисты советуют делать это именно сейчас. Зимой увеличивается продолжительность темного времени суток, к тому же, снежный покров позволяет дополнительно отражать свет, что делает иллюминацию ещё эффектнее.