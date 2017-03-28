7 лет тюрьмы и 30 млн штрафа может получить гражданин Китая за дачу взятки в Перми

0 0

Семь лет лишения свободы и тридцатимиллионный штраф может получить гражданин Китая за дачу взятки сотруднику ФСБ. На этом настаивает гособвинитель в суде.