7 лет тюрьмы и 30 млн штрафа может получить гражданин Китая за дачу взятки в Перми

По версии следствия, в январе этого года иностранец передал деньги в сумме 600 тысяч рублей силовику. Взамен - просил решить миграционный вопрос. Поскольку выходцу из Поднебесной запретили находиться на территории России, но он продолжал жить и работать в Перми. Ранее он уже неоднократно нарушал правила пребывания. Сейчас ему предъявлено обвинение по 291-ой статье уголовного кодекса России - дача взятки должностному лицу в крупном размере. Это уже второе судебное заседание
по делу. Заслушаны все фигуранты. Сам подсудимый своей вины не отрицает. Оглашение приговора назначено на завтра, 29 марта.
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