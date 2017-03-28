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7 лет тюрьмы и 30 млн штрафа может получить гражданин Китая за дачу взятки в Перми

28 Марта 2017 13:40
Семь лет лишения свободы и тридцатимиллионный штраф может получить гражданин Китая за дачу взятки сотруднику ФСБ. На этом настаивает гособвинитель в суде.
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По версии следствия, в январе этого года иностранец передал деньги в сумме 600 тысяч рублей силовику. Взамен - просил решить миграционный вопрос. Поскольку выходцу из Поднебесной запретили находиться на территории России, но он продолжал жить и работать в Перми. Ранее он уже неоднократно нарушал правила пребывания. Сейчас ему предъявлено обвинение по 291-ой статье уголовного кодекса России - дача взятки должностному лицу в крупном размере. Это уже второе судебное заседание по делу. Заслушаны все фигуранты. Сам подсудимый своей вины не отрицает. Оглашение приговора назначено на завтра, 29 марта.
Метки: Взятка Китай ФСБ
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