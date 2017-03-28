7 апреля в Перми стартует III панъевропейский фестивальный марафон

Марафон "От Атлантики до Тихого океана" проходит по инициативе Совета Федерации, при содействии Россотрудничества и под патронажем ЮНЕСКО.



Андрей КЛИМОВ, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:



- Этот марафон не случайно поддерживают у нас в Российской Федерации, если говорить о Дальнем Востоке, то буквально сегодня мы получили слова поддержки от Юрия Петровича Трутнева. Я сегодня получил сообщение от Сергея Семеновича Собянина, который, являясь мэром Москвы, поддерживает проведение мероприятия в нашей столице. Есть у нас приветствие от исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова, где и состоится старт марафона 7 апреля.



От Уральских гор и до вод Атлантического океана. Летом 14-го во время первого панъевропейского фестивального марафона его главный символ - уникальный жезл, изготовленный в единственном экземпляре на пермском оборонном предприятии, пронесли через все города, где проходили торжественные мероприятия. Затем он вновь вернулся на историческую родину - в Пермь и теперь хранится в краеведческом музее. Именно тогда стало понятно, что проведение панъевропейского марафона - не разовое мероприятие. Ведь благодаря культурной эстафете удалось объединить страны и континенты.

Второй панъевропейский фестивальный марафон расширил географию. Традиционно, начавшись в Перми, прошел по городам Европы и завершился во Владивостоке.



Третий панъевропейский фестивальный марафон 2017-го опять же начнется в Перми. Первые мероприятия состоятся 7 апреля, далее участники отправятся в Португалию. А уже с 14 по 16 апреля события развернутся в культурной столице Европейского Союза этого года - городе Пафос на острове Кипр. Далее, 17 и 18 апреля - Хельсинки, 19 апреля - Москва и уже 20 апреля участники прилетят во Владивосток. Так марафон вопреки антироссийским санкциям и антироссийской риторике вновь объединит представителей разных стран и национальностей.