43% жителей Пермского края имеют лишний вес

- рост потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием жира;

- снижение физической активности в связи со все более сидячим характером многих видов деятельности, изменениями в способах передвижения и возрастающей урбанизацией.

- сердечно-сосудистые заболевания (главным образом, болезни сердца и инсульт);

- диабет;

- нарушения опорно-двигательной системы (в особенности остеоартрит — крайне инвалидизирующее дегенеративное заболевание суставов);

- некоторые онкологические заболевания (в т. ч. рак эндометрия, молочной железы, яичника, предстательной железы, печени, желчного пузыря, почки и толстой кишки).

Практически каждый второй взрослый житель Пермского края имеет избыточный вес - такие данные получены в результате диспансеризации, которую в прошлом году прошло более 400 тысяч человек. Стоит отметить, что показатель в 43% значительно ниже среднероссийского, который приводит Национальный исследовательский центр "Здоровое питание". Согласно этой статистике 59% женщин и 54% имеют избыточный вес, а 15% и 28,5 % соответственно страдают ожирением. По данным, Всемирной организации здравоохранения, по всей планете прослеживаются две основные тенденции, которые приводят к ожирению:Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни у людей с лишним весом сокращается на 3-5 лет. Те же, кто страдает ожирением, в среднем живут на 10-15 лет меньше людей с нормальным весом. Кроме того избыточная масса тела способствует развитию таких заболеваний, как:В итоге по данным диспансеризации лишь у четверти взрослого населения Прикамья не обнаружили каких-либо хронических заболеваний. Данные пациенты отнесены к 1-й группе здоровья. 18% населения имеют вторую группу здоровья, а каждому второму из обследованных требуется диспансерное наблюдение или оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.