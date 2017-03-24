120 лет назад Попов осуществил первую в мире передачу радиосигнала

Произошло это в Санкт-Петербургском университете на собрании Русского физико-химического общества. Сам Попов находился в помещении с учёными, электротехниками, армейскими и флотскими офицерами, там же располагался приёмник, а его ассистент вёл передачу из другого здания, на расстоянии в четверть километра. Азбукой Морзе точки и тире (коротко и длинно звенел электрозвонок) образовали два слова - "Генрих Герц". Имя немецкого физика, высказавшего идею.



Нина БОРИСОВА заместитель директора Центрального музея связи им. А.С. Попова, Санкт-Петербург:



- То, что сделал Попов - это решение самой сложной проблемы, которая обеспечивала устойчивый прием сигнала, потому что те прообразы и схемы, которые он использовал, они могли однократно передавать электромагнитный сигнал. Имя Попова - оно одно из самых первых, потому что электросвязь, телекоммуникации - это то, чем мы сегодня пользуемся, поэтому к этому есть особый интерес.