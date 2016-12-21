Виктор Басаргин отправил Правительство Прикамья в отставку
22 Декабря 17:55
Сегодня, 22 декабря, губернатор Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства Пермского края.
Как сообщает Пермский региональный сервер, в регионе стартовал первый этап масштабной административной реформы. Своим решением губернатор сосредоточил у себя в руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами Правительства Виктор Басаргин выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
- Разработан Указ, в соответствии с которым Правительство региона будет возглавлять губернатор.
Действующие министры будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Правительства. В новой структуре исполнительной власти отсутствует пост председателя Правительства. Сформированный состав будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
- Наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья.
Административная реформа региональной исполнительной власти соответствует обозначенной В. В. Путиным стратегии, направленной на выполнение социальных обязательств и развитие экономики страны в новых условиях, озвученных им в ежегодном Послании.
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