(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Виктор Басаргин отправил Правительство Прикамья в отставку

22 Декабря 17:55

Сегодня, 22 декабря, губернатор Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства Пермского края.
852
Виктор Басаргин отправил Правительство Прикамья в отставку
Как сообщает Пермский региональный сервер, в регионе стартовал первый этап масштабной административной реформы. Своим решением губернатор сосредоточил у себя в руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами Правительства Виктор Басаргин выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу».

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

- Разработан Указ, в соответствии с которым Правительство региона будет возглавлять губернатор.

Действующие министры будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Правительства. В новой структуре исполнительной власти отсутствует пост председателя Правительства. Сформированный состав будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

- Наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья.

Административная реформа региональной исполнительной власти соответствует обозначенной В. В. Путиным стратегии, направленной на выполнение социальных обязательств и развитие экономики страны в новых условиях, озвученных им в ежегодном Послании.
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
22 Декабря