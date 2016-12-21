Виктор Басаргин отправил Правительство Прикамья в отставку

Как сообщает Пермский региональный сервер, в регионе стартовал первый этап масштабной административной реформы. Своим решением губернатор сосредоточил у себя в руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами Правительства Виктор Басаргин выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу».



Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:



- Разработан Указ, в соответствии с которым Правительство региона будет возглавлять губернатор.



Действующие министры будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Правительства. В новой структуре исполнительной власти отсутствует пост председателя Правительства. Сформированный состав будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков.



Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:



- Наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья.



Административная реформа региональной исполнительной власти соответствует обозначенной В. В. Путиным стратегии, направленной на выполнение социальных обязательств и развитие экономики страны в новых условиях, озвученных им в ежегодном Послании.