В Перми состоялось первое в 2017 году пленарное заседание краевого парламента

В первом чтении народные избранники приняли законопроект, который должен помочь научным институтам и университетам находить потребителя их деятельности в промышленности. Речь идет о выделении грантов в форме субсидий из бюджета региона на реализацию конкретных научных проектов.



Игорь ПАПКОВ, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края:



- Когда мы говорим о том, что мы объявляем конкурс на получение грантов, мы соответствующим образом согласуем с нашими промышленными предприятиями, ну грубо говоря, узкие места определяем, скажем так - композиционные материалы, информационные технологии, использование продукции кластера "Фотоника". Мы говорим о том, что на эти направления мы выделяем средства для того, чтобы проходили и заканчивались научные разработки.



Депутаты также продолжили взятый в прошлом году тренд на оказание социальной помощи населению по принципу адресности и нуждаемости. Для эффективного предоставления жилья детям-сиротам народные избранники приняли в первом чтении документ, передающий эти полномочия на уровень муниципалитетов. Учитывая, что новые обязанности могут вызвать определенные опасения и вопросы со стороны представителей местных органов власти, депутаты решили доработать документ ко второму чтению с участием всех заинтересованных лиц.



Сергей КЛЕПЦИН, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края:



- Мы рекомендовали правительству Пермского края при подготовке данного законопроекта ко второму чтению обеспечить очень плотную работу с представителями муниципалитетов в виде ли рабочих групп, в виде ли каких-то рабочих совещаний, для того, чтобы все пожелания и все опасения участников этого процесса были услышаны.



О жилье народные избранники сегодня говорили также в рамках правительственного часа. О мерах поддержки "обманутых дольщиков" докладывал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Прикамья Александр Бондаренко. Так, например, с начала этого года контролировать финансово-хозяйственную часть застройщиков будут жестче. На федеральном уровне при Минстрое России начал формироваться компенсационный фонд, в который строительные компании до начала строительства будут перечислять 1% от сметной стоимости объектов. Пока непонятно, как средства будут расходоваться, но точно будут направлены на решение проблем обманутых дольщиков, что, по мнению депутатов, должно стать хорошим подспорьем для краевого бюджета.