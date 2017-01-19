В Москве состоялся съезд правящей партии

Делегация Пермского края - это 20 человек. Первые лица региона, депутаты Государственной думы и краевого Законодательного Собрания фракции "Единая Россия", общественники, секретари первичных отделений партии, показавшие наилучшие результаты по итогам выборной кампании прошлого года. Многие делегаты приехали на мероприятие такого масштаба впервые.



На съезде работали 7 дискуссионных площадок. Представитель Кунгурского района Олег Штро, остановил свой выбор на площадке "Аграрная сверхдержава". Приоритетное направление, как для его района, так и в целом для всего Пермского края, считает кунгуряк.



Олег ШТРО, секретарь первичного отделения партии "Единая Россия" Кунгурского района, зам. директора ФКПУ ОУ "Кунгурский техникум-интернат " Минтруда России:



- Сейчас услышал много новых идей. Наш президент В. В. Путин особое внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса. Подтвердили, что все средства, о которых говорилось ранее, будут выделены и доведены до сельхозтоваропроизводителей.



Принял участие в съезде и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Глава региона отметил: направления и темы, озвученные здесь, без преувеличения определяют всю политику государства.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- С точки зрения приоритетов, думаю, что регионы сегодня выстроят свою политику исходя из тех задач, которые сегодня прозвучали здесь на съезде. Это вопросы связанные с социальной политикой, экономической политикой. Это образование, здравоохранение и вопросы ЖКХ.



В этом году "Единая Россия" начнет реализацию новых партийных проектов. "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Городская среда" и "Парки малых городов"... В Пермском крае комплексный подход к развитию территорий уже внедряется.



Николай ДЕМКИН, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края:



- Все они касаются улучшения среды обитания людей. До дворов наконец добрались. Сейчас можно говорить о том, что "Единая Россия" должна брать на себя полную ответственность. И Дмитрий Анатольевич верно сказал: "Кроме нас отвечать некому".



Ключевым событием форума стал доклад председателя партии Дмитрия Медведева, в котором были подведены итоги 5-летнего этапа работы. Лидер "Единой России" подчеркнул, что сегодня партия по праву считается правящей и несет большую ответственность перед жителями. Отдельной темой Съезда стал вопрос кадрового обновления.



Единогласным голосованием Дмитрий Медведев был переизбран на пост председателя партии на следующие 5 лет. Делегаты съезда от Пермского края, секретарь первичного отделения партии Уинского района Сергей Бычин и депутат краевого Законодательного Собрания Валерий Трапезников избраны в состав Генерального совета "Единой России".