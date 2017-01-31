В администрации Перми произошли кадровые изменения
31 Января 2017 13:46
В краевой столице продолжается формирование структуры администрации города. Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал ряд кадровых назначений.
С 31 января заместителем главы администрации Перми – начальником городского департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Сергей Романов. Ранее он занимал должность главы администрации Ленинского района. Исполнение обязанностей главы администрации района возложено на первого заместителя главы администрации Ленинского района Александра Власова.
Из-за разделений полномочий Людмила Гаджиева с 30 января назначена заместителем главы администрации Перми (функционально-целевой блок «Социальная сфера») с освобождением от должности начальника городского департамента образования. Исполнение обязанностей начальника департамента образования возложено на Ирину Петроградских, заместителя начальника департамента – начальника управления общего и дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба администрации Перми.
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