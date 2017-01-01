Утвержден бюджет Перми на 2017-2019 годы

Ко второму чтению в бюджет Перми было внесено почти 200 поправок, проходит - каждая третья.



Юрий УТКИН, председатель Пермской городской Думы:



- Интенсивный темп, который задали депутаты 5-го созыва - продолжаем. Мы продолжаем ремонтировать детские дошкольные образовательные учреждения. И не будем останавливаться лишь на той построенной школе, которая за последние 20 лет является украшением.



Алексей ГРИБАНОВ, заместитель председателя Пермской городской Думы:



- Меня радует, что мы продолжаем строить садики, и мы два садика в следующем году выкупаем. Две школы начинаем строить. Это 42-я и 59-я, спортивные площадки строим, строим бассейны.



Кроме того, Алексей ГРИБАНОВ выступил с инициативой о сохранении преференций для поликлиники на Висиме, которые позволят людям продолжать приходить туда на приём по полисам ОМС.



Алексей ГРИБАНОВ, заместитель председателя Пермской городской Думы



- Сейчас на Висиме поликлиника частная, но она оказывает бесплатные медицинские услуги, причем, людей, которые обслуживаются в этой поликлинике, уровень обслуживания, наличие всех специалистов. Поэтому для меня было принципиально важно сохранить эту поликлинику и сделать таким образом, чтобы это качество медицинской помощи осталось на высоком уровне. Бесплатно для людей, которые проживают в этом микрорайоне.



Кроме того, почти 400 миллионов рублей планируется направить на благоустройство придомовых территорий и дворов. Не обошли депутаты стороной и тему капитального ремонта, обсудив ход её реализации в городе. Также на последней в уходящем году пленарке народные избранники утвердили обновленные правила установки и эксплуатации рекламных конструкций, внесли изменения в Генплан Перми, правила землепользования и ряд других городских документов.