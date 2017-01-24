Состоялось первое заседание краевого правительства в новом составе
27 Января 17:53
Достижение результатов на деле, а не на бумаге, плотная работа с муниципалитетами, привлечение общественников, открытость, принятие эффективных решений и ответственность. Такие принципы работы нового кабинета министров Пермского края, обозначил его председатель, губернатор Виктор Басаргин.
Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края, председатель Правительства Пермского края:
- Эффективность министерств и работу каждого из вас буду оценивать по реальным переменам, которые происходят сегодня в жизни жителей края. Каждый наш житель должен ощутить перемены и понять меняется ли его жизнь к лучшему, может быть, это звучит слишком громко, но именно по этим показателям будем оценивать деятельность ведомств.
"Перезагрузка" правительства в рамках административной реформы губернатора, практически завершена. Однако, на этом реформа не заканчивается, одним из главных итогов ее реализации должно стать повышение эффективности работы министерств и переход на проектный метод государственного управления.
Виктор АГЕЕВ, заместитель председателя Правительства Пермского края - министр экономического развития и инвестиций:
- Нам необходимо будет адаптировать бюджетный процесс Пермского края к принципам проектного управления, который внедряется с федерального уровня и на уровне края внедряется отраслевыми исполнительными органами гос власти и соответственно это потребует от нас достаточно прочной и непосредственной увязки бюджетного планирования и стратегического планирования.
Обновленное правительство продолжит взятый курс на поддержку инвестиционных проектов, а так же инновационных кластеров. В повестке первого заседания - 7 вопросов, пока обсуждают самое важное - финансы. Одна из приоритетных задач нового кабинета министров на ближайшее время - формирование бездефицитного бюджета. В стратегических планах - вывод Пермского края на новый уровень, где Прикамье займет лидирующие позиции в социально-экономическом развитии среди субъектов страны.
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