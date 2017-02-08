Прикамцам официально представили врио губернатора Решетникова

Во вторник, 7 февраля, полномочный представитель в Приволжском округе Михаил БАБИЧ официально представил назначенного на эту должность Президентом Максима РЕШЕТНИКОВА.



Михаил БАБИЧ, полномочный представитель Президента России в ПФО:



- Вся его карьера начиналась здесь, состоялась здесь. Очень важно, что он всегда занимался экономикой. Он глубоко понимает социально-экономические проблемы края.



Максим РЕШЕТНИКОВ заявил о намерении сделать упор на развитии социальной сферы региона. Также новый и.о. губернатора дал понять, что намерен заручиться поддержкой жителей Пермского края на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.