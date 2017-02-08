Прикамцам официально представили врио губернатора Решетникова
08 Февраля 2017 10:21
Главы муниципалитетов, руководители силовых ведомств и общественных организаций, духовные и религиозные лидеры региона, чиновники и журналисты присутствовали в Органном зале в Перми на представлении исполняющего обязанности губернатора края.
Во вторник, 7 февраля, полномочный представитель в Приволжском округе Михаил БАБИЧ официально представил назначенного на эту должность Президентом Максима РЕШЕТНИКОВА.
Михаил БАБИЧ, полномочный представитель Президента России в ПФО:
- Вся его карьера начиналась здесь, состоялась здесь. Очень важно, что он всегда занимался экономикой. Он глубоко понимает социально-экономические проблемы края.
Максим РЕШЕТНИКОВ заявил о намерении сделать упор на развитии социальной сферы региона. Также новый и.о. губернатора дал понять, что намерен заручиться поддержкой жителей Пермского края на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.
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